Play Nostalgie opent de zomer met de langste ochtendshow

21 juni... dat is de kortste nacht van het jaar, en het ideale moment voor de langste ochtendshow van het jaar. Die kon je vrijdagochtend horen op Play Nostalgie en zien op Play 4.

Dj Bart De Raes begon eraan om 4 uur met ochtendvriendin Fleur Brusselmans. Ze presenteerden tot 10.00 uur een extra lange show om samen met de luisteraars de zomer te starten en alle radioplannen van Play Nostalgie tijdens de zomer bekend te maken.

De dj’s trekken naar Playa Nostalgie: zes weken lang gaan ze radio maken in Nieuwpoort, met een reuzenrad aan hun zijde, een dagelijkse Time for Music Apero, allerlei leuke belevingen en het driedaagse Beach Festival als uitschieters. ​ ​

Afgelopen nacht was midzomernacht, die valt traditioneel op 21 juni: het is de kortste nacht van het jaar en de officiële start van de zomer. Die heeft 'Team Ochtend' van Play Nostalgie feestelijk ingezet. Dj’s Bart De Raes en Fleur Brusselmans gaven samen met Belle Perez al een voorsmaakje van de radiozomer die eraan komt.

Zo trokken reporter Sen en weerman Nikeli al een eerste keer naar Nieuwpoort: ze zagen aan zee de zon opkomen en gingen de locatie op de zeedijk inspecteren waar binnenkort een spectaculaire radiostudio komt te staan. Playa Nostalgie betekent 6 weken lang live radio en zomerse beleving op de zeedijk in Nieuwpoort. Van 5 juli tot 18 augustus, elke dag van 10.00 tot 19.00 uur vind je de dj’s er terug in hun studio, in de vorm van een goeie oude boombox.

Play Nostalgie-dj Leen Demaré opent Playa Nostalgie op 5 juli om 16.00 uur. Belle Perez maakte vanmorgen bekend dat ze in Nieuwpoort het openingsoptreden voor haar rekening zal nemen. Iedereen is er vanaf dan welkom om een kijkje te nemen in de radiostudio, daarnaast is er nog van alles te beleven. Elke dag een aperomoment, om maar iets te zeggen. De apero begint telkens om 16 uur op het grote terras aan de studio, een dj zorgt er voor aangepaste muziek.

Wie de radiostudio niet weet staan: die is dit jaar makkelijk te vinden door het grote reuzenrad ernaast. Wie vanuit het reuzenrad onze kust wil overschouwen, kan door de dag op de radio tickets winnen voor een ritje. En Play Nostalgie gaat elke week op zoek naar een eregast onder de luisteraars: de winnaar van die wedstrijd krijgt een superdeluxe weekend in​ Nieuwpoort cadeau.

En dan is er nog het weekend van 19 tot 21 juli, dan vindt opnieuw het Beach Festival plaats in het maritiem park van Nieuwpoort. Een festival met een stevige traditie en zicht op de jachthaven. Dit jaar zijn er voor het eerst drie dagen festival met toppers als Sting, Keane, Oscar and The Wolf, Dave Stewart, Natalia, Metejoor en Clouseau.

Fijne plannen aan zee dus, maar Play Nostalgie vergeet ook de luisteraars in het binnenland niet. Daarom gaat de binnenlandreporter geregeld op pad: hij gaat de sfeer opsnuiven op de leukste evenementen in het binnenland en gaat ook op zoek naar het ultieme zomernummer van de luisteraar. Op het einde van de zomer resulteert dat in de 'Summertime Top 1000', een lijst waarin de 1000 favoriete zomerplaten te horen zijn tussen 19 en 25 augustus.

Playa Nostalgie, van 5 juli tot 18 augustus van 10.00 tot 19.00 uur.

Beach Festival, 19, 20 en 21 juli, tickets en info op www.beachfestival.be.

Summertime Top 1000, van 19 tot 25 augustus van 6.00 tot 21.00 uur.