Play Nostalgie maakt radioprogramma van 'De Slimste Mens Ter Wereld'

Vanaf maandag hoor je bij Play Nostalgie 'Het Slimste Uur Ter Wereld'. Tussen 19.00 en 20.00 uur maakt Larissa Roose van maandag tot en met donderdag een radioprogramma, gebaseerd op het succesrecept van 'De Slimste Mens Ter Wereld' dat vanaf maandag ook opnieuw te zien is op Play4.

Larissa ontvangt elke dag een gast die al eens deelnam aan het tv-programma en ze gaat op zoek naar de slimste luisteraar van Play Nostalgie.

De eerste gast in 'Het Slimste Uur Ter Wereld' op Play Nostalgie is winnaar Guga Baúl, de slimste mens ter wereld van vorig jaar. Larissa heeft het met hem over de spannende finale van vorig jaar, waarin Baúl zich een meester-tacticus toonde om het te halen van weervrouw Jacotte Brokken. Hoe kijkt hij terug op die meesterzet en zou hij het opnieuw doen? Allemaal vragen voor maandag 14 oktober.

Nog volgende week komen onder meer VRT-sportanker Tess Elst en oud-jurylid Marc Reynebeau langs. Daarna passeren nog onder meer Tine Embrechts, Emma Bale, Gilles De Coster en Linda De Win in 'Het Slimste Uur Ter Wereld'. Larissa blikt terug op hun passage: heeft die hun leven veranderd en welke verhalen van achter de schermen hebben ze? Vatten ze nog altijd weetjes samen in vijf trefwoorden? Hebben ze tegenstanders in de quiz achter de schermen proberen uit te schakelen om hun eigen kansen te vergroten? 'Het Slimste Uur ter Wereld' wil alles te weten komen.

Daarnaast zal Larissa elke dag terugblikken op de vorige aflevering, ook vooruitkijken naar de aflevering van de avond zelf en er wordt uiteraard ook gequizd. In 'Het Slimste Uur Ter Wereld' gaat Play Nostalgie op zoek naar De Slimste Luisteraar van Play Nostalgie.

Larissa Roose: 'Ik tel elk jaar af naar de start van het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Dat ik daar nu een radioluik aan mag breien, vind ik geweldig. Heel benieuwd naar de avonturen van de nieuwe kandidaten en juryleden, maar evengoed naar de avonturen die ex-kandidaten meegemaakt hebben. En we gaan ook op zoek naar de slimste luisteraar ter wereld. Misschien word ik er zelf nog wat slimmer door (lacht).'

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Ik ben supertrots dat we van een succesvolle tv-show een eigentijds radioprogramma gaan maken. En dat we dit samen met Play4 voor elkaar krijgen, maakt het nog mooier. We nemen de Play Nostalgie-luisteraars elke avond mee achter de schermen van De Slimste Mens en laten zien hoe het de levens van deelnemers soms compleet op z'n kop zet.'

'Het Slimste Uur Ter Wereld', van 14 oktober tot en met 19 december tussen 19.00 en 20.00 uur op Play Nostalgie.