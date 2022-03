Pieter Cooreman is de allereerste Joe Lage Landen Ster

Pieter Cooreman (49) is de eerste Joe Lage Landen Ster ooit en mag deze zomer optreden op het legendarische podium van 'Tien Om Te Zien'. Dat hebben de Joe-luisteraars samen met juryleden Jelle Cleymans, Isabelle A en Joe-dj Raf van Brussel beslist.

Na een wekenlange zoektocht naar onontdekt Nederlandstalig talent, die eindigde met twee stemrondes kwam Pieter dus als winnaar uit de bus. En dat ging Jelle Cleymans hem zonet persoonlijk vertellen tijdens de namiddagshow van Joe-dj’s Raf Van Brussel en Rani De Coninck.

Pieter kon het nauwelijks geloven: 'Vorig jaar rond deze periode sliep ik in mijn auto op carpoolparkings na een pijnlijke scheiding. Ik had niks of niemand meer. En nu dit… Dit is het mooist denkbare cadeau voor m'n 50ste verjaardag! Ik hoop dat dit het begin is van iets heel moois.' Zijn nummer ‘Eén Woord Na Een Ander’ is volgende week de nieuwe greatest tip op de digitale zender Joe Lage Landen.

[video]

Pieter Cooreman (49) uit Tielt-Winge is een Nederlandstalige singer/songwriter muziek met een voorliefde voor nostalgie en melancholie. Hij is al 12 jaar bezig met muziek en heeft een band met zijn twee beste vrienden: Stefan Coltura aan de Viool en Steven De Peuter op de bas. In 2017 deed hij mee aan The Voice van Vlaanderen en kwam hij in team Natalia terecht. Hij schopte het toen tot in de Battles.

Joe Lage Landen is de jongste telg van de digitale Joe-familie. De zender draait 24 op 7 alleen maar Nederlandstalige muziek. Daarnaast is er ook Joe Easy, Joe 60's & 70's, Joe Top 2000 en Joe 80's & 90's. De digitale zenders zijn beschikbaar via Joe.be, de Joe-app, via DAB+ en digitale televisie (Telenet en Proximus).