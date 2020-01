Philip Cracco ('The Sky is the Limit') overleden

Foto: VIER - © SBS Belgium 2016

Maandag is Vlaams ondernemer Philip Cracco op 56-jarige leeftijd overleden. Hij verloor een lange strijd tegen prostaatkanker. Cracco werd in heel Vlaanderen bekend nadat hij werd geportretteerd in het VIER-programma 'The Sky is the Limit'.

Philip Cracco was de oprichter van uitzendbedrijf Accent Interim. Daarna was hij gedurende enkele jaren eigenaar van het horlogemerk Rodania. Cracco werd wel eens de 'Vlaamse Wolf of Wall Street' genoemd, iets waar hij zelf wel kon om lachen. In 'The Sky is the Limit' werd hij gevolgd tijdens zijn dagelijkse bezigheden, maar ook thuis en bij het beoefenen van zijn hobby's. Wat ook geregeld in de media verscheen, was zijn turbulente relatie met Aisha Van Zele. Ook haar zagen we regelmatig opduiken in het VIER-programma.

Peter Boeckx, de maker van 'The Sky is the Limit', is aangedaan door het overlijden van Cracco. 'Ik heb Philip zaterdag nog gezien en dat was een ontmoeting met een lach en een traan. Zoals oude vrienden onder elkaar. Hij vertelde me toen dat hij een lijst had gemaakt met vrienden die hij nog wilde zien. 'Vandaag zie ik al mijn vrienden', zei hij. 'Morgen is voor mijn familie. Overmorgen sterf ik.' Dat hakte er diep in', vertelt Boeckx in Het Laatste Nieuws.

Bron: Het Laatste Nieuws