Peter ziet zijn dochter Louise terug... in een Italiaanse gevangenis!

Hij had zich de hereniging allicht anders voorgesteld, maar op maandag 17 mei ziet Peter Van den Bossche (Gunther Levi) zijn dochter Louise dan toch eindelijk terug in 'Familie'. Louise keert na een lange wereldreis terug naar huis, maar haar comeback verloopt anders dan verwacht.

Peter moet immers halsoverkop naar Italië afreizen, waar zijn dochter wordt vastgehouden na een uit de hand gelopen betoging. Met de terugkeer van Louise maakt ook een nieuw gezicht haar intrede in 'Familie': actrice Charlotte Sieben.

'Na meer dan twee jaar reizen, besluit Louise terug huiswaarts te keren', vertelt Charlotte Sieben. 'Ze maakt een tussenstop in Italië om deel te nemen aan een klimaatactie. Maar voor ze het goed en wel beseft, loopt deze actie uit de hand en belandt ze in de Italiaanse gevangenis. Peter reist haar tegemoet en doet er alles aan om zijn dochter vrij te krijgen. De 'Familie'-kijkers zullen merken dat de wereldreis Louise heeft veranderd. Ze weet wat ze wil en staat zelfbewust in het leven. Ze wil van het leven genieten en vecht voor haar vrijheid en onafhankelijkheid. Er staan mijn personage dus nog heel wat boeiende verhaallijnen te wachten! En ja, ook op liefdesvlak… (lacht).'

Wat er precies is gebeurd en of Peter zijn dochter vrij kan krijgen, krijgen de 'Familie'-kijkers in de komende afleveringen te zien. Het hele verhaal van de wereldreis van Louise is te lezen in 'Dwaalspoor', het tweede deel in de reeks 'Familie'-boeken. 'Dwaalspoor' vertelt de belevenissen van Louise tijdens haar reis rond de wereld, een verhaallijn die exclusief in het boek wordt belicht. Het tweede 'Familie'-boek verschijnt op 21 mei 2021.

Charlotte Sieben maakt haar opwachting in 'Familie' op maandag 17 mei om 20.40 uur bij VTM.