Peter Van de Veire bedankt luisteraars in daverend Sportpaleis

Een gekatapulteerde Peter, een enorme paarse bol en vooral heel veel bekende gasten. De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show deed het Antwerpse Sportpaleis op zijn grondvesten daveren.

Tal van fans en artiesten waren erbij op het grote bedankfeest van MNM-dj Peter Van de Veire. Ze zongen, dansten en feestten bijna acht uur lang. Kortom: het was een bedankingsfeest in stijl.

Op vrijdag 1 april presenteerde Peter Van de Veire zijn allerlaatste ochtendshow op MNM. Na 13 jaar zet hij een punt achter zijn carrière bij de jongerenzender. Zaterdag 2 april bedankte Peter zijn trouwe luisteraars met een groot feest in het Sportpaleis. Massaal veel fans kwamen Peter dan ook uitzwaaien, samen met een pak bekende artiesten.

DJ Voltage en 5napback trapten de avond op gang met een knallende dj-set. Daarna vloog Peter Van de Veire er ook zelf in. Letterlijk en figuurlijk. In een supermanpak werd hij boven het publiek gekatapulteerd en landde hij op het podium. Daar werd hij ontvangen door Astrid Demeure die de show mee in goede banen leidde. Zij begeleidde Peter naar een enorme bol waar hij regelmatig op drukte om te zien wat er te gebeuren stond. De eerste druk op de knop was meteen een knaller van formaat. Sam Gooris kwam tevoorschijn en zorgde voor heel wat ambiance met zijn welgekende hit ‘Laat het gras maar groeien’. Daarna was het de beurt aan het Antwerpse duo Van Echelpoel met ‘Ziet em duun’.

Sidekicks

De voorbije 13 jaar heeft Peter heel wat sidekicks aan zijn zijde gehad. Ook zij konden natuurlijk niet ontbreken op het grote bedankfeest. Nasrien Cnops en Julie Van den Steen haalden samen met Peter herinneringen op en blikten terug op een mooie tijd samen. Julie was duidelijk nog niet vergeten dat ze ooit een maand lang verkleed als Donald Trump in de studio moest zitten. Zij haalde het befaamde pak mét das nog eens uit haar kleerkast speciaal voor deze gelegenheid. Nasrien, grote Bon Jovi fan, ging ooit voor MNM met enkele luisteraars naar Bulgarije om een concert van hem mee te pikken. Zij zong dan ook een stukje uit Bed of Roses. Eva Daeleman en Lieselot Ooms, de allereerste sidekicks, hadden een filmpje gemaakt met een hartverwarmende boodschap voor Peter.

Topartiesten

Peter Van de Veire staat uiteraard ook bekend als Eurovisiesongfestival-goeroe. De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show kon dan ook niet compleet zijn zonder een Eurovisiesongfestivalwinnaar. De Zweedse Loreen, winnares van het Eurovisiesongfestival 2012, verraste Peter met haar wereldhit ‘Euphoria’. Het publiek zong natuurlijk uit volle borst mee. Ook Peter, grote fan van Loreen, was onder de indruk van het spectaculaire optreden.

Peter was niet de enige die de lucht in gekatapulteerd werd. Ook Niels Destadsbader zocht hogere sferen op. Tijdens de DJ-set van Regi zag het publiek Niels voorbijvliegen en zongen ze samen ‘De wereld draait voor jou’. Het publiek ging volledig uit zijn dak. Niels verraste Peter daarna nog met een herwerkte, en vooral pakkende versie van ‘Verover Mij’. Aansluitend kwamen ook Gert Verhulst en James Cooke Peter bedanken voor de afgelopen 13 jaar. Zij brachten, samen met Peter zelf, een mooie versie van hun lied ‘Altijd’. Kawtar en Wanne, de laatste sidekicks van Peter, waren uiteraard ook van de partij. Zij brachten samen met alle andere MNM-dj’s een verassingslied voor hun geliefde medepresentator.

Nog meer schoon volk

Het publiek kreeg nog tal van andere optredens voorgeschoteld. Niemand minder dan Metejoor en Lisa, Gers Pardoel en Willy Somers brachten hun populairste nummers. MNM-dj Robin Keyaert en mama Ingeborg reden samen nog een grote chocopot binnen als cadeau. Tom Waes kreeg samen met Peter nog Dos Cervezas voorgeschoteld uit de handen van JeroenMeus. Als afsluiter bracht Peter zelf zijn nummer ‘Dans DJ Dans’ samen met Kawtar en Wanne. Als kers op de taart trok DJ Frank de afterparty op gang, gevolgd door het DJ-duo Ilsen & Verhulst, DJ Voltage en 5napback en Omdat Het Kan Soundsystem.