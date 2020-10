Personeelsplatform 'Iedereen VRT' woedend over 'frauduleuze praktijken'

Het personeelsplatform 'Iedereen VRT' reageert woedend na berichten in de pers over 'frauduleuze praktijken' binnen de top van de openbare omroep. Het ongenoegen zit diep, zo blijkt uit een verklaring op Facebook.

'Het VRT-personeel is woedend. De voorbije dagen hebben we in de pers moeten vernemen dat sommigen aan de VRT-top jarenlang geld hebben verspild aan veel te dure, dubieuze overeenkomsten met externe medewerkers, schermgezichten en productiehuizen. En dit terwijl de interne medewerkers jarenlang telkens nieuwe besparingen opgelegd kregen.', klinkt het in een gemeenschappelijke verklaring.

'Bij de interne projecten van de VRT wordt al jarenlang elke euro omgedraaid. Onze budgetten worden met een vergrootglas bekeken. Nu blijkt dat vergrootglas bewasemd wanneer het over externe bestedingen gaat. Nochtans hebben de VRT-vakbonden de voorbije jaren meer dan eens verdachte toestanden met externe leveranciers gesignaleerd aan de directie. De toenmalige verantwoordelijken verkozen die klachten te negeren.'

LEES OOK: VRT moet organisatie optimaliseren na rapport Audit Vlaanderen

'Als VRT-medewerkers aanvaarden wij dan ook niet dat we nu, onder andere door sommige politici, verdacht worden gemaakt. Niets wijst erop dat dit rapport misbruiken op de werkvloer signaleert. Het gaat over contracten met toeleveranciers. De medewerkers, die al jarenlang zwaar besparen en die al jarenlang met veel te kleine ploegen topkwaliteit leveren, zijn de slachtoffers van deze praktijken. Net zoals de Vlaamse mediagebruikers en belastingbetalers dat zijn.'

'Iedereen VRT' vraagt als personeelsfront van de VRT dat er onmiddellijk juridische stappen ondernomen worden als zou blijken dat sommige verantwoordelijken zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze praktijken. 'Bovendien is nu overduidelijk dat eventuele nieuwe besparingen allereerst moeten gebeuren door de externe contracten marktconform te maken, aangezien er daar blijkbaar jarenlang geld ten over voor was. Het gaat niet op om de reeds herhaaldelijk uitgeperste interne medewerkers nogmaals een besparingsronde op te dringen.', aldus het personeel.



Lees ook: