Pedro Elias trapt samen met Wesley Sonck actie voor het goede doel van Play Nostalgie af

Play Nostalgie heeft zijn veiling voor 'Goal!' gelanceerd, de actie waarmee de radiozender geld wil inzamelen voor de Jan Vertonghen Foundation.

Ze gaan onder meer voetbalshirts gesigneerd door de Rode Duivels veilen. Met het ingezamelde geld wordt een speelveldje aangelegd in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen om kinderen en jongeren meer te laten bewegen tijdens hun herstel. Tijdens de EK-special vanmorgen vertelde Pedro Elias hoe belangrijk afleiding kan zijn voor zieke kinderen, na de behandeling van zijn zoontje tegen kanker.

Twee weken geleden kwam niemand minder dan Rode Duivel Jan Vertonghen zelf naar de studio van Play Nostalgie om aan te kondigen dat zijn Foundation samen met de radiozender geld wilde inzamelen voor het goede doel. De Jan Vertonghen Foundation legt speelveldjes aan zodat kinderen en jongeren meer kansen krijgen om te bewegen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of buurten waar kinderen er nood aan hebben.

De dj’s van Play Nostalgie waren meteen gewonnen voor het idee en bedachten een plan om geld voor zo’n speelveldje bij elkaar te sprokkelen. Ze verzamelden items die ze kunnen veilen, van gesigneerde voetbalshirts van de Rode Duivels over officiële wedstrijdballen gesigneerd door Wesley Sonck en Jan Vertonghen tot een unieke beleving voor jonge voetballertjes. Zo kan een ploeg geld bieden om zijn spelertjes aan de hand van de Rode Duivels het veld op te laten komen bij een thuiswedstrijd in het najaar.

En dat is nog niet alles: volgende week maken de dj’s van Play Nostalgie nog verrassingen bekend die ze willen veilen voor het goede doel.

De GOAL!-veiling werd zaterdag gelanceerd in Play Zuid bij 'Liesa & Larissa Live', waar ze met gasten Wesley Sonck en Pedro Elias vooruitblikten op het EK maar ook over het goede doel spraken. Zieke kindjes die in het ziekenhuis er alles aan doen om beter te worden… dat is een wereld die Pedro Elias maar al te goed kent. Zijn zoontje vocht een paar jaar geleden zelf tegen kanker, voor die behandeling moesten ze maandenlang regelmatig naar het ziekenhuis.

'Toen mijn zoontje ziek was, heb ik zelf gezien, hoe belangrijk zoiets is als afleiding. De vele uren die je daar moet wachten, veel uren van verdriet ook… Als er dan iets is waarmee je die miserie even kan vergeten, dat kan met muziek zijn, met tekenen of de cliniclowns maar dat kan ook met voetbal zijn. Wat is er beter dan voetbal om je zorgen te vergeten?', zei Pedro Elias over die tijd aan Liesa & Larissa.

Het speelveldje waarvoor Play Nostalgie geld inzamelt, komt aan de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA) van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Daar helpen ze kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid: 'We zien dat bewegen enorm belangrijk is om hen mentaal weerbaarder te maken. Ze worden daardoor krachtiger en leren op die manier om te gaan met moeilijke situaties', zegt Margot Verrijdt, psychomotorisch therapeut in het UKJA. Bovendien zullen ook kinderen en jongeren uit de buurt welkom zijn op het speelveldje.

De veiling staat nu online. Alle items waarop je kan bieden, zijn te bekijken via playnostalgie.be. Het bieden zelf kan vanaf vrijdag 14 juni tot aan de finale van het EK op 14 juli. En nu nog duimen voor schitterende resultaten van onze nationale ploeg, want zoals Jan Vertonghen het zelf zei: 'Supporteren voor de Rode Duivels en tegelijk scoren voor het goede doel… dankzij deze actie wordt dat a perfect match.'