Pedro Elias met nieuwe show 'Opvoeden Doe Je Zo' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Herman Brusselmans, Natalia, Jonas Geirnaert, Wendy Van Wanten, Willie Wartaal, Philippe Geubels, Dana Winner, Jeroom Snelders, Gert Verhulst, Pat Krimson, Elodie Ouedraogo, Pommeline Tillière, Rik Verheye, Flor Decleir & Margriet Hermans worden (opnieuw) mama en papa in een nieuwe show op VIER.

Na het succes van 'De Container Cup' maakt Pedro Elias dit najaar een tweede, gloednieuw familieprogramma voor VIER: 'Opvoeden Doe Je Zo', een unieke en vooral humoristische show vol entertainment waarin Pedro de Vlaming gidst doorheen de jungle die opvoeding heet.

Daarom ontvangt Pedro in zijn studio elke week twee kinderen tussen 6 en 9 jaar en geeft hen de kans om iets te doen wat ze bij hun eigen geboorte niet konden: hun eigen bekende ouders kiezen. Gedurende 45 minuten krijgen de BV-ouders de voogdij over het kind in kwestie en wagen ze zich als nieuw samengesteld gezin aan een zoektocht naar de ideale opvoeding.

Opvoedkundige dilemma’s worden voor eens en voor altijd opgelost, anekdotes en foto’s uit de kindertijd van de BV’s worden opgerakeld en iedereen komt te weten hoe kinderen elders in de wereld grootgebracht worden. Ook brengen de BV’s naar best vermogen de kinderen alles bij over thema’s als drugs, de doe-het-zelfwinkel of wat een romantische avond precies inhoudt. En tot slot leren kinderen een essentiële vaardigheid in elke opvoeding: hoe ze moeten liegen. Kortom: de kinderen worden in sneltempo klaargestoomd voor het volwassen leven.

Pedro Elias: 'Er mogen dan wel kinderen aan meedoen, 'Opvoeden Doe Je Zo' zal alleszins geen kinderprogramma worden. Zie het eerder als een humoristische show voor volwassenen, waarin toevallig twee kinderen verloren gelopen zijn.'

Een hele resem BV’s krijgt er binnenkort dus een kleine spruit bij. Onder andere Herman Brusselmans, Natalia, Jonas Geirnaert, Wendy Van Wanten, Willie Wartaal, Philippe Geubels, Dana Winner, Jeroom Snelders, Gert Verhulst, Pat Krimson, Elodie Ouedraogo, Pommeline Tillière, Rik Verheye, Flor Decleir en Margriet Hermans wagen zich aan de zware ouderlijke taak.

Pedro Elias: 'De titel 'Opvoeden Doe Je Zo' moet je vooral met een grote korrel zout nemen: wij weten ook niet hoe het moet. Het enige dat ik hoop is dat we de kinderen na afloop niet slechter afleveren dan we ze gekregen hebben. Al lijkt me dat ijdele hoop als je ziet met welke nieuwe ouders de kinderen soms opgezadeld worden. Wat dat betreft hebben we gelukkig nog een redmiddel bedacht: geluidsdichte lampenkappen die we op hun hoofd zetten als het echt te gortig wordt (lacht).'

De opnames voor 'Opvoeden Doe Je Zo' starten vanaf volgende week. De startdatum en de overige bekende gezichten worden later bekendgemaakt.