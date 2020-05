Paul Michiels maakt unieke cover van 'Het verschil met mijn vriend Jan' voor Het jaar van Raymond

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Radio 2 viert de 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights.

Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden. Na de eerste cover van Bart Herman zet nu ook Paul Michiels Raymond muzikaal in de bloemetjes. Michiels bracht bij 'De Madammen' zijn unieke cover van 'Het verschil met mijn vriend Jan' (1990).

Raymond luisterde live mee en was laaiend enthousiast over de versie van Paul.

Raymond van het Groenewoud: 'Prachtig! Ik heb genoten. Mijn dag is goed vanaf dit moment in elk geval. Ik word er instant vrolijk van.'

'De mooiste dag van het jaar'

Het zijn bijzondere tijden. Die frase is de voorbije weken en maanden al vaak uitgesproken. En op sommige dagen geldt dat nog meer dan op andere. Zoals die dag onlangs toen Paul Michiels naar de VRT kwam om in de iconische Studio Toots een nummer op te nemen in het kader van Het Jaar van Raymond. Paul zag, en meer nog, spéélde voor het eerst sinds de lockdown terug samen met zijn muzikanten en compagnons de route Hervé Martens, Dave Imby en Vincent Pierens. Het deed iets met de zanger. Na de opnames besloot hij: 'Dit was tot hiertoe de mooiste dag van het jaar.'

Knipoog naar Jan Leyers

Paul Michiels en zijn muzikanten kozen voor 'Het verschil met mijn vriend Jan' om onder handen te nemen. 'Ik heb het altijd een heel tof liedje gevonden, ook al was het een B-kant. Toen ik voor dit project door het repertoire van Raymond aan het snuisteren was, kwam ik het nummer terug tegen', vertelt Michiels. Waar Raymond in het oorspronkelijke nummer zijn vriend en voetballer Johan – Jan voor de vrienden – Boskamp bezingt, wordt het bij The Duke een knipoog naar soulbrother Jan Leyers. 'Ik had direct Jan Leyers in gedachten als mijn vriend Jan. Toen had ik rap gekozen. Het lied zit vol knipogen naar hem en Soulsister', glimlacht de zanger.

Pauls versie van de song klinkt muzikaal heel anders dan de originele versie, meer soul en in ware club-sfeer. Omdat ze elkaar niet hadden kunnen zien en repeteren op voorhand, stond Paul voor de moeilijke taak om de bijzondere sound die hij in zijn hoofd had, in de studio duidelijk te maken aan zijn muzikanten. Die missie is geslaagd.

Paul Michiels: 'De vertolking is perfect geworden wat ik in mijn hoofd had, daar ben ik heel blij om. Mijn muzikanten zijn topmuzikanten, dat blijkt maar weer.'

Het resultaat - een eigenzinnige cover van 'Het verschil met mijn vriend Jan' - inclusief coronaproof clip ontdek je in onderstaande video: