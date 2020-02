Oude en nieuwe gezichten in 'Familie'

Binnenkort maken we kennis met drie nieuwe personages in 'Familie' en daarnaast verwelkomen we opnieuw een oude bekende.

Zo maakt Liesbeth Pauwels, gespeeld door Hilde De Baerdemaeker, weldra opnieuw haar intrede in de VTM-soap. Na een pauze van vier jaar komt Liesbeth weer bij haar vader Patrick wonen. Natuurlijk komt ze haar ex-man Benny weer tegen en ook zijn nieuwe vriendin Robyn.



Wel nieuwe personages zijn Tony, Vanessa en Raven. Tony wordt gespeeld door Jeroen Van Dyck, momenteel te zien in de populaire Ketnet-serie '#LikeMe', en werkt in het woonzorgcentrum waar Anna, Albert en ook Alfons verblijven. Hem zien we dinsdag voor het eerst, op de kennismaking met zijn collega Vanessa, gespeeld door Karen Damen, moeten we wachten tot volgende week.

Ten slotte maken we ook kennis met de introverte en mysterieuze Raven, een rol van Ketnet-acteur en zanger Aaron Blommaert. Hij maakt vanaf mei zijn opwachting in 'Familie'.



'Familie', elke werkdag om 20 uur op VTM.



Bron: Het Laatste Nieuws