Opvallende theorie over 'Familie' gaat viraal

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Na de zomer keert 'Familie' weer terug op VTM, maar fans van de soap zijn al volop bezig met speculeren over het nieuwe seizoen. Een opvallende advertentie was voor een aantal kijkers voldoende om een nieuwe verhaallijn bloot te leggen.

Eerder deze week deed VTM een oproep voor een gastrol in 'Familie'. Concreet zoekt de soap een man tussen de 25 en 50 jaar oud. Omdat de scène deze week al opgenomen zou worden, was er dus geen tijd te verliezen. De man zou zowel een verpleger als een lijk moeten spelen en daaruit leiden we af dat er in september een dode valt in ‘Familie’.

Veel fans concluderen nu dat Tony een andere verpleger inschakelt om de bevalling van Hanne in goede banen te leiden. Uiteraard wil Tony niet verraden worden en daarom zou hij de nieuwe verpleger om het leven moeten brengen.

Of deze theorie klopt of niet, zien we in september.



Bron: Flair