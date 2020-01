Oppositie eist duidelijkheid, minister zag bewuste rapport niet

Er heerst nog steeds heel wat onduidelijkheid over het ontslag van Paul Lembrechts, tot maandag CEO van de VRT. Ook in het Vlaams Parlement leeft de zaak. De oppositie wil graag het rapport bekijken dat aan de basis van het ontslag lag, maar nu blijkt dat Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) dat rapport zelf nooit gezien heeft.

Het ontslag van Paul Lembrechts is het uiteindelijke gevolg van een conflict tussen hem en Peter Claes, lid van het directiecollege. Lembrechts eiste het vertrek van Claes, maar de raad van bestuur ging daar niet op in. Uiteindelijk moest de CEO zelf opstappen omdat hij het vertrouwen niet meer kon herstellen. Dat legde minister van Media Benjamin Dalle uit in 'Terzake'. De vraag blijft wel waarom Lembrechts, en niet Claes moest vertrekken.

In een poging het vertrouwen te herstellen en het tij te doen keren, stelde de raad van bestuur eind vorig jaar een externe bemiddelaar aan, Fabiaan Van Vrekhem. Op basis van gesprekken met alle betrokkenen stelde hij een rapport op waarin hij concludeerde dat de vertrouwensbreuk te groot was. De oppositieleden in het Vlaams Parlement willen dat rapport nu graag inkijken omdat het duidelijkheid schept over het functioneren van zowel Lembrechts als Claes. Nu blijkt echter dat Benjamin Dalle dat rapport nooit gezien heeft, ook al nam de Vlaamse regering de beslissing om Lembrechts te laten gaan. Ook de raad van bestuur kreeg het bewuste rapport nooit in handen, zelfs niet nadat het ontslag bekend gemaakt werd.



Volgens informatie van VRT NWS hebben enkel bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem en Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, een exemplaar van het rapport in hun bezit. Dalle zelf kreeg naar eigen zeggen enkel een mondeling verslag, zei hij in 'Terzake'. Verder laat hij weten dat details uit het dossier geen invloed hebben op de beslissing en dat hij vandaag, woensdag, graag meer tekst en uitleg geeft in het Vlaams Parlement.



De vakbonden van de VRT, die achter Lembrechts staan, hebben het over een 'doofpotoperatie'. Ze vermoeden dat Van den Brande cruciale info over Claes weigert bekend te maken, wat volgens hen een vertrouwensbreuk met het personeel zal creëren. Daarom eisen ze dat CEO ad interim Leo Hellemans, alle leden van de raad van bestuur en een vertrouwenspersoon bij de vakbonden een exemplaar van het rapport krijgen. Daarnaast maken de vakbonden vandaag bekend hoe hun staking van maandag 27 januari er precies zal uitzien.

Bron: VRT NWS