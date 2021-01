Opnieuw stapt een 'Big Brother'-kandidaat vrijwillig uit het huis!

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Wat is er toch aan de hand in het 'Big Brother'-huis van Play4 en RTL5. Opnieuw geeft n van de bewoners aan dat hij op korte termijn het huis verlaat. 'Dit is niet mijn spel', klinkt het.

Jowi, één van de populairste kandidaten, stapt heel binnenkort vrijwillig uit 'Big Brother'. De Nederlander geeft aan zich niet goed te voelen bij het spel en wil naar huis. Volgens verschillende bronnen op sociale media zijn de programmamakers akkoord gegaan met zijn vertrek.



Zo lijkt de leegloop niet te stoppen. Eerder besliste Théo ook al om zelf op te stappen. Ook hij kon zich niet vinden in het spel en de rol die hij wou spelen in het huis.



Dit is de uitleg waarom Jowi naar huis wilt:

Jowi legt uit waarom hij vertrekt... Toch begrijp ik het niet. #bigbrothernlbe pic.twitter.com/vNkgFUBV4Z — Little Sister (@LittleSisNlBe) January 29, 2021



