Opnieuw meer dan 10.000 bezoekers voor Iedereen Klassiek

Klara blijft scoren met de succesformule Iedereen Klassiek. Ook dit jaar trokken meer dan 10.000 enthousiastelingen naar Brugge om daar te genieten van de mooiste muziek.

Van liefhebbers en kenners tot nieuwsgierigen, jong en iets ouder, het publiek was weer enorm divers. Ook het aanbod was verrassend en gevarieerd, op verschillende locaties en helemaal gratis.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Prachtig weer en zoveel enthousiasme voor klassieke muziek. In alle maten en vormen in Brugge. Zelfs dansend op Vivaldi! Dit noem ik een hoogdag!'

Klassieke muziek is springlevend

Opvallend was dat Iedereen Klassiek er ook dit jaar weer in geslaagd is om, naast mensen die al langer liefhebber zijn, ook een nieuw publiek aan te spreken dat kwam proeven van klassieke muziek.

Er was dan ook letterlijk voor iedereen iets te beleven. Van magistrale symfonische muziek door Brussels Philharmonic en samen dansen op Vivaldi met Iedereen danst! op de Brugse Markt, over intieme kamermuziek door het Brugse Ryelandt Trio en hemelse gezangen van het Vlaams Radiokoor tot een verrassende West-Vlaamse interpretatie van Mozart met zanger Wannes Cappelle en pianist Nicolas Callot. Brugge opende de poorten voor orkesten, ensembles en solisten. Van jong of te ontdekken talent tot grote namen. Met muziek van Bach tot Pärt. Zowel op de viool en de piano, als op de accordeon, het orgel en de beiaard.

Traditiegetrouw was het Concertgebouw de uitvalsbasis. Maar er waren ook concerten in de Stadsschouwburg, het Conservatorium, de Sint-Salvatorskathedraal, KORF Cultuurcentrum Brugge, op de Markt en in verschillende straten in de Brugse binnenstad.

Pieter-Jan Verhoyen, Jeroen De Beer en Pieter-Jan De Smet van het Ryelandt Trio: 'Iedereen Klassiek is een echt feest! Heel fijn dat wij daar deel van mochten uitmaken. En we speelden een thuismatch, toch wel bijzonder. Wat het extra leuk maakte: in de zaal zaten ook mensen die we normaal misschien niet zouden bereiken. En ze waren enthousiast. Echt hartverwarmend!'

Samen zingen, dansen, luisteren en genieten

Vooraf was al duidelijk dat ook deze negende editie van Iedereen Klassiek een groot succes zou worden. Zowat alle voorstellingen waarvoor tickets moesten gereserveerd worden, waren al lang op voorhand volzet. Gelukkig waren er nog heel wat concerten waarvoor je geen kaartje nodig had. Je kon zelfs meezingen en -dansen, als je dat wou. En ook als je gewoon door de winkelstraten kuierde, werd je getrakteerd op klassieke muziek door dj Von Rosenthal. Ook nietsvermoedende toeristen genoten volop.

Klara is enorm dankbaar voor de prachtige dag én de bijzondere samenwerking met het Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, de Stad Brugge en veel andere partners, waaronder Cultuurcentrum Brugge, Conservatorium Brugge, De Republiek, Kaap, Shopping Brugge en Muziekhandel Rombaux.

Stem vanaf nu voor de 'Klara Top 100'

Wie niet in Brugge geraakte, kon alles volgen via Klara en VRT MAX. Tussen al die mooie muziek door, praatten Sieglinde Michiel en Katelijne Boon met artiesten en muziekliefhebbers.

Op het einde van de uitzending werd de stemming geopend van de 'Klara Top 100', weer iets om naar uit te kijken. Op zaterdag 19 en zondag 20 november verwennen Clara De Decker en Carlo Siau je twee dagen lang met dé grote klassieke favorieten. En die kies jij! Stemmen kan via klara.be.

Op klara.be kun je trouwens ook nagenieten van Iedereen Klassiek en enkele concerten herbekijken.