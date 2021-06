Opnieuw extra Studio 100 Rewind Party in Sportpaleis!

Naar aanleiding van zijn 25 jarig bestaan kondigde Studio 100 vorige week de Rewind Party in het Sportpaleis aan. Er heerst een ware stormloop op de tickets en daarom kondigde Studio 100 gisteren een tweede Rewind Party aan. Maar ook dat feestje is ondertussen helemaal uitverkocht.

Daarom besliste Studio 100 om nog een derde en laatste keer het Sportpaleis te laten vollopen voor een stevig feestje! De derde extra show zal plaatsvinden op 3 december.

De Studio 100 Rewind Party is een DJ-party voor Studio 100 fans van het eerste uur mét een uniek optreden van Spring. Het was Jelle Cleymans van de jeugdserie 'Spring' die het evenement woensdag vol enthousiasme aankondigde. Dat enthousiasme vertaalde zich meteen in een rush op de tickets voor eerste twee nostalgische partys in het Antwerpse Sportpaleis. Daar wordt dus nu ook een derde feestje aan toegevoegd.

De derde Rewind Party van Studio 100 zal plaatsvinden op vrijdag 3 december 2021.