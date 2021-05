Opnames seizoen vier van 'Dertigers' van start

Donderdag gaan de opnames van start voor het vierde seizoen van de populaire En-serie 'Dertigers'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Woensdag en donderdag worden de laatste afleveringen van het lopende seizoen uitgezonden.

Kijkers hopen dat de laatste afleveringen van dit derde seizoen hen toch een aantal antwoorden kan geven op vragen die op hun lippen branden. Hebben Nora en Hans nog een toekomst? Krijgen Elias en Alex een pleegkindje? En lukt het Saartje, Pieter diens ex An om normaal met elkaar om te gaan?

Ook in het vierde seizoen staat weer heel wat te gebeuren. Want volgens regisseur en scenarist Wim De Smet leven de kijkers vooral mee met Tinne en Bart. Het gescheiden koppel dat worstelt met vragen omtrent de omgang met elkaar en wat te doen met de kinderen is erg populair en kijkers willen vooral weten hoe het hen vergaat. 'Ik denk dat dat komt omdat hun verhaal misschien het meest herkenbaar is van allemaal', zegt hij. En De Smet beloot nog dat het pad van Tinne en Bart ook in het nieuwe seizoen hobbelig blijft.

De geruchten gaan dat het nieuwe vierde seizoen het laatste zou zijn, maar dat wil niemand nog bevestigen. De nieuwe afleveringen van 'Dertigers' zullen naar verluidt in het voorjaar van 2022 op Eén worden uitgezonden.

