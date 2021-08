Ook Regi Penxten en Armin van Buuren dit najaar nieuw bij Qmusic

Qmusic zet stevig in op het najaar. Dat doet de radiozender niet alleen met haar vertrouwde stemmen en vaste waarden, maar ook met nieuwe, straffe namen en gloednieuwe programma's.

Zo versterken radio-icoon Tom De Cock, een van Vlaanderens grootste hitmakers Regi Penxten en de Nederlandse top-dj Armin van Buuren vanaf maandag 30 augustus de programmatie van Qmusic. Vanaf vandaag, maandag 16 augustus, loodst Vincent Fierens de Q-luisteraars opnieuw door de avondspits en krijgt Dorothee Dauwe ‘s ochtends het gezelschap van Vincent Vangeel. Vanaf eind augustus is Dorothee weer herenigd met Maarten Vancoillie, die momenteel geniet van de uitbreiding van zijn gezin.

Van talk radio tot de beste muziek in the mix: Tom De Cock, Regi Penxten en Armin van Buuren vervoegen de Q-dj’s

Wie vanaf maandag 30 augustus tussen 22.00 uur en middernacht naar Qmusic luistert, is automatisch lid van 'Club De Cock'. Tom De Cock zal van maandag tot en met donderdag twee uur lang radio maken met duizenden sidekicks: de Q-luisteraars. In 'Club De Cock' zijn er geen muzikale grenzen, is iedereen welkom en kan en mag álles: een plaat aanvragen, advies geven, een straf verhaal delen of je hart luchten. Kortom: iedereen is er thuis.

Tom De Cock: 'Ik heb tijdens een heerlijk sabbatjaar alles gedaan wat ik me had voorgenomen: een nieuw boek schrijven, een veel te aanwezige vake zijn voor mijn dochter, experimenteren met podcasts en digitale media. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan mag ik bij Qmusic ook nog eens het enige radioprogramma maken waar ik nog écht van droomde. Het wordt de totale terugkeer naar de basics van het radio maken: een microfoon, een telefoonlijn en een platenbak. Volledige vrijheid op het mooiste uur van de dag. Ik kan niet wachten!'

Het weekend op Qmusic wordt versterkt met straffe namen. De Nederlandse top-dj Armin van Buuren sluit vanaf 3 september de werkweek af met een knal. Armin draait elke vrijdag van 22.00 uur tot middernacht de 20 beste clubtracks ter wereld in 'Worldwide Club 20'. De Nederlander is een van de meest succesvolle dj's wereldwijd en werd vijf keer uitgeroepen tot 'beste dj van de wereld' door het toonaangevende DJ Mag. In zijn carrière scoorde Armin talloze monsterhits, waaronder 'This Is What It Feels Like', 'Blah Blah Blah' en 'Hoe Het Danst', dat in 2019 door de Q-luisteraars werd bekroond tot 'beste hit aller tijden' in de 'Q-Top 1000'.

Armin van Buuren: 'Het is altijd een droom geweest om een radioprogramma te maken waardoor ik het publiek kennis kan laten maken met de beste clubhits van het moment. Ik kijk ernaar uit om nu ook de luisteraars van Qmusic in België onder te dompelen in de grootste wereldwijde clubtracks. Ik heb er veel zin in!'

Een van Vlaanderens grootste hitmakers krijgt een eigen radioprogramma op Qmusic. Regi Penxten trekt vanaf 4 september de zaterdagavond flink op gang met 'Radio Regi'. Regi draait tussen 18.00 en 20.00 uur niet alleen de beste muziek, hij zorgt ook voor veel interactie met de Q-luisteraars en nodigt tal van bekende gasten uit. Samen met sidekick Emma Salden en creativo Jan Thans, die het radioprogramma visueel zal maken, bezorgt Regi de Q-luisteraars dé perfecte zaterdagavond.

Regi: 'Een droom komt uit: live radio maken! 'Radio Regi' wordt een zotte mix van de beste dance platen, gekke verhalen van de luisteraars en algemene onnozeliteiten. Ik ben zeer fier op mijn frisse sidekick Emma, waar ik letterlijk en figuurlijk naar opkijk. Samen met Jan gaan we voor verrassende verhalen zorgen. Als ik bekende gasten een wedstrijd ‘om het verst champagne spuiten’ wil laten doen, dan kan dat. Nu maar hopen dat ze het zich niet gaan beklagen bij Qmusic dat ik carte blanche heb gekregen (lacht).'

Q-luisteraars beginnen en eindigen de werkdag vertrouwd met Maarten & Dorothee en 'Vincent Live'

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe houden de luisteraars opnieuw elke weekdag van 6.00 tot 10.00 uur gezelschap in de ochtend, met telkens om 9.00 uur 'Het Foute Uur'. Al klinkt het ochtendduo vanaf vandaag, maandag 16 augustus, net dat tikkeltje anders. Terwijl Maarten geniet van de uitbreiding van zijn gezin, vervangt Qmusic-dj Vincent Vangeel hem als sidekick van Dorothee. Wanneer Maarten en Dorothee herenigd zijn, mag Vincent nóg wat vroeger opstaan en presenteert hij opnieuw zijn vaste blok tussen 4.00 en 6.00 uur.

Dorothee Dauwe: 'Het is zalig om met mijn lief Vincent het nieuwe radioseizoen af te trappen. We hoeven maar één wekker te zetten, kunnen carpoolen naar het werk en kennen elkaar door en door. Maar stiekem kijk ik er ook naar uit om eind augustus opnieuw radio te maken met Maarten en samen met hem én de Q-luisteraars de ochtendrush te trotseren.'

In het nieuwe radioseizoen is Vincent Fierens opnieuw trouw op post in de avondspits van 16.00 tot 19.00 uur. En goed nieuws voor de Q-luisteraars: voortaan horen zij Vincent een dag langer op Qmusic. Van maandag tot en met vrijdag loodst hij in 'Vincent Live' iedereen door de namiddag op zijn geheel eigen manier.

Vincent Fierens: 'Het nieuwe seizoen van 'Vincent Live' belooft opnieuw heel wat humor en veel goede muziek. We zetten alles op alles om de leukste en meest ondenkbare dingen tot uiting te laten komen op de radio. Eén ding is zeker: de Q-luisteraars kunnen hun werkdag afsluiten met een brede glimlach.'

Verder in het najaar: het beste van 20 jaar Qmusic en nieuw, jong talent in het weekend

Vanaf oktober staat kersverse mama Maureen Vanherberghen terug achter de radiomicrofoon en presenteert ze elke vrijdag 'Q-Top 40' (13-16), waarin ze de 40 grootste hits van het moment draait. Maureen zal ook in het weekend radio maken (13-16) met 'Weekend Request'. Drie uur lang kunnen Q-luisteraars hun favoriete platen aanvragen. Sean Dhondt zit op zijn vertrouwde plek van maandag tot en met donderdag (13-16).

Dit najaar viert Qmusic haar 20ste verjaardag en de radiozender heeft veel in petto voor de Q-luisteraars. In aanloop naar die verjaardag presenteert Vincent Vangeel vanaf 4 september elke zondag het nieuwe radioprogramma 'Best Of Q' (10-13). Daarin deelt Vincent de mooiste momenten van de afgelopen twee decennia: van live optredens en grote showcases tot opvallende radio-interventies en zotte acties.

Op weekdagen is Matthias Vandenbulcke een uurtje langer te horen (10-13) en zal Jana De Wilde de Q-luisteraars van maandag tot en met donderdag vergezellen in de avond (19-22). Op vrijdag zet Jana het weekend goed in met 'Vrienden van de Vrijdag' (19-22). Op zaterdag herhaalt Yoren Linsen de 40 grootste hits van het moment (10-13) en zorgt Jolien Roets voor de beste weekend vibes (20-22). Er is ook nieuw, jong talent te horen. Van maandag tot en met donderdag is Naomi Vanderpoorten, een talent uit de Q-Academy, aan zet (00-02). In het weekend maakt Jarne Rediers iedereen wakker met een glimlach (zat-zon, 7-10) en hebben de Q-luisteraars een vaste afspraak met Ulrike D’hauwer (zat-zon, 16-18) en Emma Salden (zon, 18-20).