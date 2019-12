Ook radioman Stefan Ackermans keert met TV Plus terug naar het kleine scherm

Stefan Ackermans (49), Guy De Pré (65) en Martine Prenen (55) pikken de draad van hun tv-carrière weer op. Ook Stefan Ackermans krijgt een programma op de Vlaamse nationale zender TV Plus.

Stefan Ackermans was presentator bij Studio Brussel, VIER, Nostalgie en medeoprichter van 4FM en Life!TV. Vanaf januari presenteert hij wekelijks 'De Platenkast' op TV Plus waarin bekende gasten de favoriete platen uit hun leven voorstellen.

'De liefde voor muziek staat centraal', zegt Stefan Ackermans. 'Dat is precies de rode draad draad in mijn leven. Samen met de gasten overlopen we tijdloze nummers uit hun leven met veel aandacht voor vinyl en platenhoezen. Ook talloze jeugdherinneringen en belangrijke carrièremomenten van de gasten komen aan bod. Dat zijn allemaal zaken die perfect bij TV Plus aansluiten, die volledig de kaart van retro en nostalgie trekt. Ik kijk ernaar uit om de vele gasten te mogen ontvangen in onze gezellige studio (lacht).'

Maar wachten tot januari hoeft niet. In de eindejaarsperiode presenteert Stefan al 'De Winterse 70' op TV PLUS.

'Inzetten op retro, gezondheid en lifestyle', dat is het opzet van TV Plus, de digitale zender bij Telenet. De baseline moet die sfeer naar eigen zeggen helemaal vatten: 'N'joy Life'.

TV Plus is te zien op kanaal 40 van Telenet.