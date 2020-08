Ook Patrick Lefevere in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Ploegmanager Patrick Lefevere van wielerformatie Deceuninck-Quickstep doet dit najaar een gooi naar de titel van 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ook een 'Dertigers'-actrice doet mee.

Het deelnemersveld van 'De Slimste Mens ter Wereld' krijgt meer en meer vorm. Nadat al de namen bekend raakten van Marie Verhulst, Ella Leyers en Marc Van Ranst, wordt nu ook Patrick Lefevere aan het lijstje toegevoegd. Lefevere is de ploegmanager van onder meer Remco Evenepoel en de onfortuinlijke Fabio Jakobsen.

Over zijn toezegging aan het populaire VIER-programma zegt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad het volgende: 'Of Erik lang heeft moeten ­zagen? Goh, hij heeft de vraag gesteld, en ik had tijd genoeg om na te denken.'

De opnames van Lefeveres afleveringen zijn pas op 15 november. Dan is het uitgestelde wielerseizoen al afgelopen.

Naast Patrick Lefevere wordt nog iemand aan de kandidatenlijst van Erik Van Looy toegevoegd. Actrice Kim Van Oncen, die we kennen van de succesvolle Eén-serie 'Dertigers', doet ook mee.

En nog een verrassende naam: de huidige Miss België, Celine Van Ouytsel, heeft haar deelname bevestigd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De 23-jarige schone is de jongste deelnemer van het pak, maar met een masterdiploma Rechten een geduchte concurrent voor de andere deelnemers. Naast Van Ouytsel heeft ook Miguel Wiels zijn deelname bevestigd.

Op het lijstje van Van Looy zou ook nog de naam prijken van VRT-sportanker Cathérine Van Eylen, maar dat is nog niet bevestigd. Van Eylen zou voig jaar al deelnemen, maar viel zwaar met de fiets en moest toen afzeggen.

Bron: Het Nieuwsblad - Het Laatste Nieuws