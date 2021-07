Ook deze bekende kop zie je dit najaar in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Hoewel de zomer pas begonnen is, wordt er al volop gesleuteld aan de programma's van het najaar. Zo ook aan het nieuwste seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Er is alweer een nieuwe naam gelost.

We wisten al dat Dorian Liveyns, de verloofde van James Cooke, Sandra Bekkari en Laura Tesoro in de herfst een gooi zouden doen naar de felbegeerde titel van 'Slimste Mens ter Wereld'. En traditiegetrouw worden er nu mondjesmaat namen genoemd. Vandaag is daar de naam bijgekomen van niemand minder dan Niels Destadsbader.

'Niels is een beetje de Romelu Lukaku van de showbizz. Hij kan alles en doet dat ook nog eens op een on­gelofelijk hoog niveau. Dat gaat wat geven in het najaar. Ik denk dat we ons heel goed gaan amuseren. We zullen dan ontdekken wat hij waard is als quizer, maar ik ben er zeker van dat het niet snel o-ver-over zal zijn, zegt 'Slimste Mens'-presentator over de deelname van Destadsbader in Het Nieuwsblad.

Over welke namen nog worden toegevoegd aan het lijstje van Van Looy kom je ongetwijfeld in de komende weken meer te weten. Vorig jaar werd sportpresentatrice Catherine Van Eylen 'De Slimste Mens ter Wereld'. De nieuwe reeks van het populaire spelprogramma is vanaf oktober te zien op Play4.

Bron: Het Nieuwsblad