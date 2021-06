Onverwachte wending in 'Lisa': een moord!

Er heerste veel teleurstelling en woede bij Mark (Lucas Van den Eynde) wanneer Dorine (Hilde Heijnen) en Gert (Bert Verbeke) woensdag onterecht aan de haal gingen met de Hotspot-trofee voor de Chulo-campagne.

De spanning die al langere tijd te snijden is in het gezin Albrechts bereikte in de aflevering van donderdag dan ook een hoogtepunt. Wanneer Dorine en Mark elkaar kruisen, loopt de confrontatie uit de hand. Gert, die toevallig uitkomt op de ruzie tussen zijn ouders, neemt het heft in eigen handen en slaat zijn vader dood met de Hotspot-trofee.

De paniek laait niet alleen hoog op bij Dorine en Gert, maar ook bij Katja (Anouck Luyten), die alles heeft zien gebeuren. Wat is Gert van plan met het lichaam? Kan Dorine haar schuldgevoelens de baas? En zal Katja zwijgen over wat ze gezien heeft?

'Lisa', elke werkdag om 20.00 uur op VTM.