Ontdek het najaar van VIER!

Programmadirecteur Annick Bongers: 'Hoewel covid de afgelopen maanden iedereen in de ban hield, verraste VIER kijkers en adverteerders met de ontwikkeling van de steeds populairdere dagelijkse 'De Container Cup' met Pedro Elias en het opvallende frisse nieuwe leven van 'Het Rad' met Peter Van de Veire.'

'Dit najaar zet VIER nog meer in op vernieuwing met maar liefst zes volledig nieuwe programma-formules', vervolgt zij. 'Woestijnvis werkte de afgelopen maanden aan de creatieve ontwikkeling van nieuwe comedy in 'De Anderhalve Meter Show' met Koen Depoorter, Rik Verheye en Jelle De Beule. Terwijl Pedro Elias met 'Opvoeden Doe Je Zo' dit jaar een tweede volledig nieuw programma maakt. Otto-Jan Ham zeilt met vijf bekende vrienden 'Over De Oceaan', terwijl VIER net voor de toekenning van de Michelinsterren enkele jonge Vlaamse sterrenchefs volgt vooraleer dit najaar het finale verdict volgt in 'Ja, Chef!'. Jeroom maakt zijn debuut bij jong en oud als presentator van 'Junior Bake Off', terwijl Peter Boeckx de ongeziene kant van de advocatuur laat zien in 'Justice For All'. Terwijl kaskrakers 'De Rechtbank', 'Niveau 4 Gent', 'De Slimste Mens ter Wereld' en 'Gert Late Night' een nieuw seizoen starten.'

'De Anderhalve Meter Show'

Helemaal nieuw en vooral helemaal coronaproof is 'De Anderhalve Meter Show'. Een sketch-programma van Woestijnvis voor VIER waarbij de social distancing – zoals het nieuwe normaal ons zonneklaar voorschrijft- ten allen tijde moet gerespecteerd worden. In 'De Anderhalve Meter Show' blijven acteurs dus steeds en minstens op anderhalve meter van elkaar en daar wordt bijzonder streng op toegezien door de FOD Volkgezondheid én door twee virologen die we voorlopig Marc en Steven noemen. En dat blijkt al snel een stevige uitdaging als er een sketch moet ingeblikt worden aan een circustrapeze of als er een hartmassage moet gegeven worden.

In 'De Anderhalve Meter Show' zal de kijker voor het eerst kennismaken met de cast van de reeks 'Nonkels' die in het najaar van 2021 wordt gedraaid. In deze meta-bubbel zit een mix van gevestigde waarden en talentvolle nieuwkomers zoals Charlotte Vandermeersch, Isabel Van Hecke, Silke Thorrez, Rik Verheye, Koen De Poorter en Jelle De Beule.

'Opvoeden Doe Je Zo'

Na het succes van 'De Container Cup' maakt Pedro Elias dit najaar een tweede, gloednieuw familieprogramma voor VIER: 'Opvoeden Doe Je Zo', een unieke en vooral humoristische show vol entertainment waarin Pedro de Vlaming gidst doorheen de jungle die opvoeding heet. Daarom ontvangt Pedro in zijn studio elke week twee kinderen tussen 6 en 9 jaar en geeft hen de kans om iets te doen wat ze bij hun eigen geboorte niet konden: hun eigen bekende ouders kiezen. Gedurende 45 minuten krijgen de BV-ouders de voogdij over het kind in kwestie en wagen ze zich als nieuw samengesteld gezin aan een zoektocht naar de ideale opvoeding.

Opvoedkundige dilemma’s worden voor eens en voor altijd opgelost, anekdotes en foto’s uit de kindertijd van de BV’s worden opgerakeld en iedereen komt te weten hoe kinderen elders in de wereld grootgebracht worden. Ook brengen de BV’s naar best vermogen de kinderen alles bij over thema’s als drugs, de doe-het-zelfwinkel of wat een romantische avond precies inhoudt. En tot slot leren kinderen een essentiële vaardigheid in elke opvoeding: hoe ze moeten liegen. Kortom: de kinderen worden in sneltempo klaargestoomd voor het volwassen leven.

Een hele resem BV’s krijgt er binnenkort dus een kleine spruit bij. Onder andere Herman Brusselmans, Natalia, Jonas Geirnaert, Wendy Van Wanten, Willie Wartaal, Philippe Geubels, Dana Winner, Jeroom Snelders, Gert Verhulst, Pat Krimson, Elodie Ouedraogo, Pommeline Tillière, Rik Verheye, Flor Decleir en Margriet Hermans wagen zich aan de zware ouderlijke taak. 'Opvoeden Doe Je Zo', vanaf donderdag 3 september op VIER.

'Over de Oceaan'

Jani Kazaltzis, Imke Courtois, Dominique Persoone, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch en Evi Hanssen stappen samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te zeilen, onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet. Het is een extreem uitdagend avontuur omdat ze geen zeilervaring hebben en gedurende drie weken zullen afgesloten zijn van alle contact met de buitenwereld. Ze leggen hun lot volledig in de handen van de natuur en de oceaan.

De tocht van meer dan 5000 kilometer gaat van Lanzarote naar Guadeloupe. Onderweg zullen ze geen ondersteuning van buitenaf krijgen, vaart er geen assistentieschip mee, zullen ze buiten bereik van reddingshelicopters zeilen en zal er in de wijde omgeving geen land noch mens te bespeuren zijn. Ze varen dag en nacht door, zonder stoppen.

'Over De Oceaan' toont uit welk hout ze gesneden moeten zijn om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te steken, maar geeft ook een inkijk in de persoonlijke odyssee die elk bemanningslid zal ervaren in volledige afzondering.

'Ja, Chef!'

Met de gloednieuwe docureeks 'Ja, Chef!' brengt VIER dit najaar de weg naar de culinaire top van enkele jonge getalenteerde chefs in beeld.

Het leven van een jonge chef is keihard: lange werkdagen - tot 110 uur per week- en nauwelijks tijd voor familie, vrienden of hun eigen kinderen. Het financiële risico is groot. En de concurrentie bikkelhard. Kok zijn is niet alleen hun werk, het is hun leven. Constant zijn ze bezig met dingen opzoeken, creëren en ontdekken van nieuwe producten. Steeds is er die wil om te verbeteren en de druk om te presteren. Vaak ten koste van een leven met normale werkuren, een sociaal vangnet of een gezin.

Vijf jonge Vlaamse topchefs zetten dit najaar hun restaurant voor ons open. Allemaal zijn ze gedreven door passie, adrenaline en ambitie. Internationale erkenning, GaultMillau-punten en Michelinsterren zijn kinderdromen van hen en daar hebben ze heel veel voor over. In 'Ja, Chef!' volgen we het vallen, opstaan en weer doorgaan van deze creatieve doorzetters met hun eigen visie, problemen, en momenten van intens geluk. We volgen de chefs gedurende een zestal maanden van juni tot eind november, wanneer de sterren worden uitgedeeld. Slagen zij er in - om in dit horrorjaar voor de horeca – hun hoofd boven water te houden en hun droom te realiseren?

'Justice For All'

In 'Justice For All' zoomt programmamaker Peter Boeckx in op zeven strafpleiters aan de Vlaamse balie. Zeven karakters die stuk voor stuk op hun manier een gevecht met het gerecht leveren, maar telkens wel met één doel voor ogen: gerechtigheid. Afpersing, verkrachting, wapen- en drugshandel en moord: voor Pol Vandemeulebroucke, Omar Souidi, Mounir Souidi, Thomas Gillis, Dimitri de Béco, Bart Vosters en Bert Vanmechelen is het schering en inslag. Justice For All is een mix van docu en reality, waarin Vlaanderen kennismaakt met de mens achter de topadvocaten en hen volgt tijdens hun dagelijkse routine.

'Junior Bake Off Vlaanderen'

Jeroom Snelders is dit najaar de steun en toeverlaat van de junior amateurbakkers in het allereerste seizoen van Junior 'Bake Off Vlaanderen'.

In de tuin van de Koninklijke Villa in Oostende strijden gedurende zes weken acht gepassioneerde jonge amateurbakkers om de titel van 'Beste Junior Bakker'! Het resultaat van de jonge baktalenten zal eerst gratis bij Telenet te zien zijn voor alle Telenet TV-klanten, later op VIER.

'Bake Off Vlaanderen'

In het vierde seizoen slaat 'Bake Off Vlaanderen' haar iconische witte tent op in de tuin van de Koninklijke Villa in Oostende. Gastheer Wim Opbrouck, juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn zijn terug van de partij samen met tien nieuwe gepassioneerde amateurbakkers. De bakkers werken o.a. in thema’s rond liefde en illusie, krijgen hoog bezoek van een persoonlijke vriend van hofleverancier Herman Van Dender en wie zich de winnaar van 2020 mag kronen, dat krijgt de kijker allemaal te zien in het najaar op VIER.

'Bake Off Kerst'

Na zijn titel van 'Beste Kerstbakker 2019' is Jeroom dit najaar de gastheer bij de junior amateurbakkers. Alleen is onze presentator er niet happig op om zijn titel af te geven en kan dat wel eens voor verrassingen zorgen in de baktent. Vorig jaar sneeuwde het op de 'Bake Off Kerst'-set en dat bij zo'n 40 graden, maar ook dit jaar belooft het een aflevering met kunst en vliegwerk te worden voor de vier bekende Vlamingen in de 'Bake Off Vlaanderen'-kerstspecial.

'De Rechtbank' (seizoen 10)

2020 is voor 'De Rechtbank' een jubileumjaar. Al 9 seizoenen lang toont de reeks op unieke wijze de werking van justitie op het niveau van de burger. De rechtszaken ontvouwen zich voor de ogen van de kijkers, die vanop de eerste rij zien hoe rechters moeilijke knopen doorhakken en eerlijke vonnissen vellen. In het tiende seizoen worden de rechters met een resem nieuwe en zeer uiteenlopende zaken geconfronteerd. En ook in tijden van corona bleef de gerechtelijke molen draaien en moest justitie noodgedwongen inspelen op de uitzonderlijke crisis. Het jubileumseizoen is vanaf 24 augustus elke maandag om 20.35 te zien op VIER.

Wat als je vader je moeder slaat en bedreigt? Wat als er in volle coronatijd iemand spuwt naar een politieagent? Wat als je iets koopt op een tweedehands-website, maar je jouw aankoop nooit in handen krijgt? Wat als je op je 86ste een vluchtmisdrijf pleegt?

De 10e verjaardag van de succesvolle humaninterestreeks wordt gevierd met zeven nieuwe rechters: vrederechter Danny De Schepper (Hamme), vrederechter Stéphanie Joncheere (Mol), politierechter Marco Ossena Cantara (Verviers), correctionele rechter Willemijn Verhoeve (Turnhout), onderzoeksrechter Sophie Grégoire (Brussel), strafrechter Christel Cloostermans (Antwerpen) en correctionele rechter Suzy Vanhoonacker (Mechelen). Ook enkele bekende gezichten van de voorbije seizoenen keren terug: correctionele rechter Ann Debrule (Luik), onderzoeksrechter Theo Byl (Mechelen), correctionele rechter Ilse Caes (Antwerpen), correctionele rechter Ariane Braccio (Tongeren) en politierechter Geert Vandaele (Veurne).

'Niveau 4 Gent'

In 'Niveau 4 Gent' biedt televisiemaker Eric Goens opnieuw een spectaculaire blik achter de schermen bij politiekorpsen in Belgische centrumsteden. In het derde seizoen strijkt Goens neer in Gent. De voorbije seizoenen scoorden niet alleen erg goed, het waren ook ruwe, spectaculaire en bij momenten ontnuchterende beelden van de interventieteams van diverse politiekorpsen in ons land. Geen enkele zender kwam zo dicht bij de dagelijkse strijd tegen terrorisme in onze hoofdstad en de stijgende zware criminaliteit in de centrumsteden Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst als VIER. De actie, de scherpe blik van Goens, de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor spectaculaire True Crime van eigen bodem. Hij filmt op de achterbank van politiecombi’s tijdens interventies en patrouilles die vooral ’s nachts uit de hand durven lopen. Spannende achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en drugsrazzia’s zijn ook in de Arteveldestad geen uitzonderingen. 'Niveau 4 Gent' start op woensdag 26 augustus om 20.35 uur op VIER.

'Gert Late Night'

Gert Verhulst en James Cooke zetten voor de start van hun achtste seizoen koers naar Blankenberge Blankenberge, wonderschone stad. Of toch in ieder geval een stad die deze zomer meermaals de actualiteit haalde. Vanaf maandag 31 augustus meert de Evanna drie weken lang aan in de moderne jachthaven om opnieuw tal van bekende en onbekende gasten te ontvangen. Als de herfst zich midden september aankondigt, vaart de Evanna weer naar haar thuishaven aan het Mas.

Gert en James hebben er alvast ontzettend veel zin in en slaan hun kajuitdeuren dit seizoen open voor onder meer Erik Van Looy, Benjamin Dalle, Connor Rousseau, Willy Sommers, Lotte Van Wezemael, Belle Perez, Jani Kazaltzis, Joris Hessels, Koen Crucke, Ella Leyers en Marc Van Ranst. Elke dag ontvangen onze kapiteins hun centrale daggast van ontbijt tot avondklok en ook ons Annie komt weer koken. De dagelijkse actuashow wordt nog steeds kopie conform coronamaatregelen gemaakt, maar het is geen geheim meer dat het in troebel water soms ook goed vissen is. 'Gert Late Night Lockdown' haalde vorig seizoen zijn beste score ooit sinds de start van het programma met gemiddeld 430.000 kijkers en was dagelijks marktleider.

'De Slimste Mens ter Wereld'

Onze Tony Corsari - in his early days - is er klaar voor! Het zingen mag hij laten, maar kijkend Vlaanderen kan dit najaar wel weer voor de volle honderd procent rekenen op zijn krinklende winklende kwismaster Erik Van Looy. Die maakt het ongetwijfeld slim gezellig met reeds bevestigde deelnemers als Ella Leyers, Marie Verhulst, Kim Van Oncen en Miss België Celine Van Ouytsel, maar ook muzikaal met Miguel Wiels en razendsnel met de ploegbaas van Deceuninck Quickstep Patrick Lefevere . Zou de droom van de jury uitkomen en presenteert hun gastheer dit najaar mét mondmasker? Dat is ongetwijfeld een open deur intrappen. Veilig, vrolijk en met vreselijk veel vragen kleurt 'De Slimste Mens ter Wereld' dit najaar de herfst in op VIER.

'Huizenjagers'

Na 'Huizenjagers Vakantiehuizen' staat er al een verse lading makelaars en kandidaat-kopers klaar om de vastgoedmarkt te verkennen in het nieuwe, reeds zevende seizoen van 'Huizenjagers'. Dit keer moeten ze hun vastgoedportefeuille bovenhalen in Gent, de Groene Gordel, Limburg, de Noorderkempen en Brugge. Naast de verschillende streken schuimen de makelaars heel België af tijdens de Miljoenenweek, waarin de panden boven het stevige prijskaartje van 1 miljoen euro op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.

Ook dit seizoen zijn er bekende koppen die beroep doen op de vakkennis van de 'Huizenjagers'-professionals om voor hen de ideale stek te vinden. Zo is het nieuwbakken koppel Romy en Niels uit 'The Sky Is The Limit' op zoek naar een warm liefdesnest. Ook influencer Freya Poppe - bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition' - is één van de kandidaat-kopers. 'Huizenjagers' is er telkens van maandag tot donderdag in de vooravond.

'Ooit Vrij'

Na het succes van seizoen 1 - gemiddeld 651.000 kijkers en 25,4% marktaandeel op VVA 18-54 - komt er een vervolg op de humaninterestreeks 'Ooit Vrij'. VIER ontgrendelt opnieuw de gevangenis en volgt in het tweede seizoen dit keer zowel gedetineerden als geïnterneerden binnen én buiten de muren van de centrale gevangenis van Leuven en de gevangenissen in Oudenaarde, Ruiselede, Brugge en Wortel.

'Ooit Vrij' zoekt antwoorden op de meest prangende vragen: hoe bepaal je of iemand weer klaar is voor een leven buiten de gevangenismuren? Hoe detecteer je of iemand schuldinzicht heeft? En wat als een reclassering volledig misloopt? Eén ding staat buiten kijf: de weg naar buiten begint op de dag dat een gedetineerde binnenkomt.

'Ooit Vrij' kon daarnaast ook exclusief meekijken tijdens de lockdown binnen de gevangenismuren. Hoe zorg je ervoor dat in tijden van corona de voeling tussen een gedetineerde en de maatschappij niet volledig dreigt weg te vallen? Sommige gedetineerden mogen tijdelijk naar huis, anderen blijven opgesloten, zonder het vooruitzicht van bezoek of lesmomenten. Het gevangenisleven ziet er plots helemaal anders uit.

'Sports Late Night'

Voetbalfans kunnen opgelucht ademhalen, want alle samenvattingen van de wedstrijden uit de Jupiler Pro League zijn opnieuw op televisie te zien in het voetbalmagazine 'Sports Late Night'. Net als vorig seizoen blijven presentatoren Gilles De Coster en Bart Raes in de basis staan. Zij gidsen de kijker door de hoogtepunten en doelpunten, blikken vooruit op de volgende speeldag en werpen een blik op het klassement uit de Belgische eerste klasse.

Nieuw dit seizoen is dat 'Sports Late Night' verhuist naar zaterdag en zondag. Op vrijdag zal er – in tegenstelling tot vorig jaar – geen 'Sports Late Night' op VIER te zien zijn. De voetbalmatch van die dag krijgt in het weekend wel een plek in de uitzending waarbij er dieper wordt ingegaan op de belangrijkste fases.

UEFA Champions League

De UEFA Champions League kreeg dit jaar een serieuze coronaklap te verwerken, maar de crème de la crème van het Europese profvoetbal staat te trappelen voor een nieuw seizoen van het Kampioenenbal. Als landskampioen is Club Brugge zeker van een plaats in de groepsfase. Alle dinsdagwedstrijden van de play-offs, de groepsfase, de achtste finales, kwartfinales en halve finales zijn naar goede gewoonte live te volgen op VIER met daarna een uitgebreide samenvatting van de overige wedstrijden van die dag. Wie wint de Beker met de Grote Oren?

'De Premier'

Ook de film 'De Premier' - geregisseerd door Erik Van Looy - komt in het weekschema terecht vanaf dinsdag 1 september. In drie verschillende delen brengt VIER het verhaal van de Belgische eerste minister die op weg naar een belangrijke ontmoeting ontvoerd wordt. Hij verneemt dat ook zijn vrouw en kinderen worden gegijzeld. De Premier zal hen enkel terugzien indien hij de persoon die hij later die dag zal ontmoeten, vermoordt. En die persoon is niemand minder dan... de president van De Verenigde Staten. De Premier staat voor een onoplosbaar dilemma. Kiezen voor zijn publieke plicht of voor zijn vrouw en kinderen. Wat begon als een veelbelovende dag ontaardt in een ware nachtmerrie en emotionele rollercoaster.

'wtFOCK'

'wtFOCK', de eerste online jongerensoap van SBS en Telenet, krijgt nieuwe afleveringen. Verliefdheid, vriendschap, nijd en de groeipijnen, taboes en onzekerheden van tieners spelen opnieuw de hoofdrol in het vervolg van de meest succesvolle online reeks van Vlaanderen.

Ook buitenlandse reeksen dit najaar op VIER:

'Lance'

'Ik zal je mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen.' Dat beweert wielericoon Lance Armstrong in de uitgebreide documentaire 'Lance'. 'Lance' vertelt het verhaal over de opkomst van de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong, zijn strijd met teelbalkanker, zijn zeer succesvolle carrière, zijn zeven opeenvolgende Tour de France-zeges én zijn val nadat hij opbiechtte dat hij betrokken was bij één van de grootste dopingschandalen allertijden. Het deed de wielersport op zijn grondvesten daveren. Waar liep het fout? En hoe kon dit schandaal zo lang onder de radar blijven? Armstrong deelt zijn waarheid met het grote publiek. Ook heel wat mensen uit de wielerwereld komen aan bod.

'Spitting Image'

Na 24 jaar is de populaire, satirische poppenshow 'Spitting Image' terug van weggeweest. Heel wat wereldleiders, politici, celebrities en royals krijgen de hoofdrol ... als handpop. Al spottend worden de karikaturale figuren van o.a. Donald Trump, Greta Thunberg, Kim Kardashian, Mark Zuckerberg, Kanye West, Adele, Vladimir Poetin, prins Harry en Meghan Markle stevig op de korrel genomen.

