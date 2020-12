Online succesreeks 'wtFOCK' bekroond met een Silver Effie Award

Foto: © Telenet/SBS Belgium 2020

De Effie Awards zijn voor het eerst in de geschiedenis online uitgereikt, een unicum. Bovendien eindigde deze editie zonder Gold.

'wtFOCK' (een samenwerking tussen SBS, Telenet, PHD Media, Oona, Allyens, Sputnik Media en DataSynergy) ging als eerste aan de haal met een Silver Effie Award. Daarnaast pakte de digital first-reeks ook een Mention of Excellence in Media Use.

'wtFOCK' - de digital first-reeks van SBS en Telenet - is gebaseerd op het Noorse format 'SKAM' en volgt het reilen en zeilen van enkele tienermeisjes en jongens op de middelbare school en daarbuiten. De serie is razend populair bij jongeren en slaagt erin om op een unieke manier interactie te creëren met de 15-24-jarigen van de Woke Generation.

Het aantal kijkers van de serie steeg van 116.000 (2018) naar 425.000 (2019). Bijna de helft van hen komt uit de groep van de 15-24-jarigen. Het aantal views overtrof met 12,6 miljoen alle verwachtingen.

De Instagrampagina's van de personages halen een engagement van maar liefst 64% (220% boven de doelstelling). De Net Promoter Score – wat het ambassadeurschap weerspiegelt - steeg van -32 in 2018 naar 35 in 2019. Met een likeability van 83% hebben jongeren 'wtFOCK' in hun hart gesloten en is de reeks uitgegroeid tot een love brand. Nog een leuk extra weetje: 'wtFOCK' was in 2019 de populairste zoekterm op Google.