NRJ trekt met nieuw dj-talent naar zomerbars

We dromen allemaal van een extra lange zomer: zon, muziek en vooral genieten. Een zomer die dubbel zo lang duurt. NRJ zorgt daarvoor.

Daarom krijg je 2 ochtendshows, 2 namiddagshows, 2 keer de NRJ 40, elke vrijdagavond 2 dj’s, 2 prijzen per dag. Met andere woorden: dubbel zoveel plezier en daarmee past NRJ zich aan aan jouw bioritme. En jij luistert wanneer het jou het beste uitkomt, want NRJ kopieert zichzelf!

Double Your NRJ Party

De voorbije weken organiseerde NRJ een dj-contest. De 4 winnaars daarvan zijn intussen bekend.

Deze 4 zullen DJ Gascar vergezellen om er in verschillende zomerbars op vrijdagavond een feestje van te maken. Zo gaan ze o.a. langs in Bocadero in Antwerpen, Dok in Brugge, Gazon in Gent en Bar Vital in Herent.

Het radiofeest zelf start op vrijdag 1 juli. Vanaf 6.00 uur zal DJ Gascar de hele dag op de radio aan het mixen zijn en daarbij komen ook een aantal verrassende collega-dj’s langs die de dj-booth even van hem zullen overnemen.

The Summer Is So Nice, You’ve Gotta Listen To It Twice

Vanaf 4 juli gebeurt er dan iets wat tot nu toe ongehoord was: een radiozender die zich aanpast aan het bioritme van de luisteraar!

Van 7.00 tot 9.00 uur kan je wakker worden met 'Get Up & Play'. Is dat te vroeg? Geen probleem, luister gewoon opnieuw van 9.00 tot 11.00 uur, want in 'Get Up & Replay' wordt het héle programma herhaald! Dus als jouw dag start om 9.00 uur, hoef je niets te missen van de ochtend die voor anderen om 7.00 uur begon.

'Happy Hour', de namiddagshow is er van 15.00 uur tot 17.00 uur. En als dat te vroeg voor je is, of je nog op een matras op de zee ligt, kan je van 17.00 uur tot 19.00 uur gewoon opnieuw luisteren, da’s dan 'Happy Hour Again'.

'NRJ40' hoor je deze zomer niet enkel op zaterdag, maar nu ook op zondag een replay met alleen maar de nieuwste hits.

Nieuwe stem

NRJ introduceert vanaf 2 juli ook een nieuwe stem: Ken Siereveld. Met een groot hart voor radio presenteert hij binnenkort de 'NRJ 40'.

Ken is 27, komt uit Rumst en houdt van goed gezelschap. Dat vindt hij vanaf nu in de luisteraars van NRJ. En als je hem niet op de radio hoort, is de kans groot dat je hem op een feestje tegenkomt want hij blijft vaak als laatste plakken.

Programma manager Nathalie Delporte: 'We hebben al veel zotte dingen gedaan bij NRJ maar programma’s kopiëren is nieuw en we zien het zelf als een fijn experiment. Tijdens de zomermaanden zit onze generatie luisteraars veel meer dan anders in een verschillend ritme. Om ervoor te zorgen dat niemand iets hoeft te missen van de ochtendshow bvb., herhalen we die gewoon voor zij die wat later aan hun dag beginnen. En wie iets niet goed gehoord heeft, krijgt gewoon een tweede kans.'

Double Your NRJ samengevat:

7.00 - 9.00 uur 'Get Up & Play'

9.00 uur - 11.00 uur 'Get Up & Replay'

15.00 - 17.00 uur 'Happy Hour'

17.00 - 19.00 uur 'Happy Hour again'

19.00 uur - 22.00 uur 'The Twenties' (maandag-donderdag) (de hits uit 2020, 2021 & 2022) Double Your NRJ Party (vrijdag)