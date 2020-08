'NRJ Terrazza' met TikTokkers Céline Dept en Michiel Callebaut

Vanaf dinsdag 18 augustus kan je via je favoriete podcast-app luisteren naar de tweede aflevering van 'NRJ Terrazza'. DJ Toon Smet trekt dwars door Vlaanderen, naar het favoriete terras van 5 epic gasten.

Deze week zijn dat TikTokkers en social media-goeroes Céline Dept & Michiel Callebaut.

455.000 volgers op YouTube, 577.000 op Instagram en op TikTok zijn het er – hou je vast – 9,6 miljoen… Allemaal volgers die óók al dikwijls mee op hun terras zaten. Want Toon gaat bij hen op huisbezoek in Herzele. Hun terras en tuin daar, zijn de achtergrond van vele TikToks en voetbalfilmpjes.

We komen te weten hoe ze besloten om van social media hun werk te maken, onder welk motto Céline door het leven gaat en wat je zeker moet doen om zelf als influencer door te breken.

'Veel mensen miskijken zich soms op de bedragen die er soms mee gemoeid zijn.'

Kan Michiel Toon omver blazen met een goocheltruc? Welke avonturen heeft het koppel beleefd met voetballegende Neymar?

'Dankzij jou ben ik beginnen voetballen.'

'Toen ik begon was dat wel zo van: 'voetbal is alleen maar voor jongens'. Maar nu is dat wel veel beter, denk ik.'

Je hoort het allemaal in deze tweede aflevering van 'NRJ Terrazza'!

In de volgende afleveringen zit Toon op het favoriete terras van Red Flame Tessa Wullaert, influencer en onderneemster Jitske Van de Veire en rapper/zanger/producer TheColorGrey.

