'NRJ Terrazza' met Red Flame Tessa Wullaert

Foto: NRJ

De derde aflevering van 'NRJ Terrazza', waarin NRJ-dj Toon Smet dwars door Vlaanderen trekt naar het favoriete terras van 5 epic gasten, is een feit.

In het rustige Harelbeke, aan de rand van het Gavermeer, praat Toon met Red Flame Tessa Wullaert, die nog maar net voor een top-transfer koos richting Anderlecht.

In recreatiedomein De Gavers vertelt 3-voudig gouden schoenwinnaar Tessa over haar leven in een wereld die doorgaans door mannen wordt overheerst. Over leven in het buitenland, over terugkeren naar België en waarom ze het fijn vond om tijdens de lockdown weer thuis te wonen.

'Ik ben altijd een familie- en vriendenmens geweest, dus het buitenland was wel mijn woning maar nooit mijn thuis.'

Ze hebben het over de verschillen tussen het mannen- en vrouwenvoetbal…

'Vrouwen trainen of mannen trainen is compleet anders.'

'Voor geld doen wij het niet.'

Maar onder het motto 'Girlpower!' wil ze ook aantonen dat iedereen gewoon moet doen wat ie graag doet. Luisteren naar een podcast bijvoorbeeld...

