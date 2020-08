'NRJ Terrazza' met influencer Jitske van de Veire

Voor de vierde keer al trekt NRJ-dj Toon Smet naar het favoriete terras van een epic gast. Deze week was het kiezen tussen Gent en Antwerpen, want dat zijn ondertussen de 2 'hometowns' van Jitske Van de Veire.

In beide steden heeft ze een kapperszaak. Uiteraard praat ze daarover, en over de weg ernaar toe.

'Ik wou als kind nooit kapper worden, maar mijn barbiepoppen zoenden wel met elkaar.'

'Ik heb echt al de raarste shit gehoord, maar ik probeer altijd van iedere klant één detail te onthouden.'

Jitske staat als populaire influencer tegenwoordig bekend als symbool voor 'body positivity'. Ze is een rolmodel als het gaat over zelfbeeld en de LGBTQ+ community. In de podcast vertelt ze waarom ze het zo belangrijk vindt om zichzelf te tonen op sociale media en deelt ze haar grappige coming out-verhaal bij haar papa…

'Uit de kast komen is nog altijd een ding, en het zou geen ding meer mogen zijn.'

Hoe hard ze met haar vader Peter wordt geassocieerd, ook dat hoor je in deze aflevering. Nadien ben je sowieso overtuigd dat topwijf Jitske ondertussen zoveel meer is dan 'de dochter van'.

'NRJ Terrazza', de podcast, nu online! Te beluisteren, maar ook te bekijken via YouTube. Alle info op NRJ.be.

In de laatste aflevering zit Toon volgende week op het favoriete terras van artiest TheColorGrey.