NRJ STAGE : Celest wint eigen festival in haar tuin!

Tot 9 augustus zomeren wij erop los met NRJ STAGE. Elke week volgen we de line-up van één of meerdere festivals die jongeren zo hard missen. Zo hoor je deze week 'de podia' van Dour, Kneistival, Lollapalooza, Parookaville en Tomorrowland.

Veel livemuziek en niets dan festivalbeleving. Elke week kan je ook je eigen festival winnen in je eigen tuin. De tweede winnaar was Celest uit Lievegem.

De tuin van Celest werd een privé-festivalterrein voor eigen bubbel! Noémie Wolfs gaf er een privéconcert en DJ Gascar deed er in ware festivalstijl nog een DJ-set bovenop. Luisteraar Celest: 'Het was echt, één woord: geweldig, echt top!'

Benieuwd hoe het er aan toeging in haar tuin? Bekijk hier de vlog:

Schrijf je nu in via nrj.be en wie weet mag je deze vrijdag Metejoor en DJ Gascar verwelkomen. Stel je voor dat Metejoor 'het beste aan mij ben jij' helemaal voor jou en je bubbel zingt, in je eigen tuin...