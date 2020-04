NRJ reikt helpende hand aan verenigingen met 'Shout Out'

Nog zeker tot 3 mei zitten we allemaal in ons kot. En dat hoort ook zo. Maar het steekt. Hoe zag ons weekend er alweer uit als we wl met onze favoriete vereniging op stap gingen en de zotste dingen deden?

Welke plannen hebben we als vereniging, sportclub,… aan de kant moeten zetten?

Net als de rest van de wereld staat ook het verenigingsleven in heel Vlaanderen op non-actief. Ook alle fuiven, bbq’s, benefieten,… staan on hold.

NRJ geeft daarom vanaf maandag 20 april tot eind mei tussen 12.00 en 14.00 uur twee uur zendtijd aan jou en je club/vereniging/sportbende.

Laat weten wie een extra SHOUT OUT verdient!

Meld je aan met je vereniging, vertel wat en wie je mist, kies de platen en laat ook even weten wie we nog extra aandacht kunnen geven. Zoals de slager die voor het vlees op jullie jaarlijkse bbq zou zorgen, of de naaisters van de kostuums voor de dansvoorstelling die niet kan doorgaan, de drukker van de T-shirts die niet gedragen zullen worden… Ook die mensen reikt NRJ een helpende hand. Zo kunnen zij dankzij jouw vereniging hun boodschap kwijt.

'NRJ Shout Out', vanaf 20 april van 12.00 tot 14.00 uur met Emma Salden.