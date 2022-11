NRJ-radiostudio wordt graffiti wall

De hele week al hoor je bij NRJ meer hiphop en morgen, vrijdag 4 november, trekt de zender van 11.00 tot 19.00 uur lle registers open, met de 'Hiphop 100'.

Dat zijn de 100 favoriete hiphop- en R&B-tracks van dit moment, door de luisteraars bij elkaar gestemd. Fatty K zal de 100 tracks presenteren en doet dat samen met collega Jari Degroeve en guest-dj Safi.

En de lijst is nog niet gestart of songwriter, rapper en zanger Safi heeft nu al op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt, door z’n graffitikunsten te delen op de NRJ-vloer of beter: muur!

'Hiphop 100', vrijdag 4 november van 11.00 tot 19.00 uur bij NRJ.