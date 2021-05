NRJ lanceert nieuwe lijst 'Tens 1000'

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni hoor je op NRJ de 1000 beste hits van de 'Tens'. De 'Tens 1000' wordt vanaf maandag 31 mei door de luisteraars bij elkaar gestemd. Het zal de ideale soundtrack zijn bij ongetwijfeld een spannende maand juni.

Voor velen is het weer een (nog steeds niet alledaagse) examenperiode en ondertussen blijven we hopen op een zorgelozere zomer.

Programma manager Nathalie Delporte: 'De tens is het decennium waarin de meeste van onze luisteraars begonnen aan de big steps in hun leven: studeren, op kot gaan, eerste reis met vrienden, eerste stevige liefdesverdriet, dikste parties, festivals…. We willen heel graag horen welke soundtrack ze daarbij hoorden. Waar was je in de tens en welke muziek hoorde je ondertussen? En eens we dat weten, gaan we gewoon door. Want bij NRJ draaien we énkel de hits van de voorbije 10 jaar. Voor iedereen die het wil horen en vooral voor de generatie voor wie de Tens de wonderjaren waren.'

Welke hits brulde je mee van 2010 tot 2019?

We nemen je even mee naar die 10 fijne jaren:

- 2010: Bruno Mars wordt gearresteerd nadat hij wordt betrapt op het bezit van cocaïne (en toch geen songfestival gewonnen). Maar laat ons van dat jaar vooral zijn hits herinneren: ‘grenade’, ‘just the way you are’, ‘the lazy song’ én ‘marry you’!

- 2011: Ed Sheeran lijkt al langer onder ons, maar zette dat jaar, op z’n 20e, een handtekening onder zijn eerste platencontract.

- 2012: Tomorrowland wordt voor het eerst uitgeroepen tot beste dancefestival ter wereld. Dat gebeurde sindsdien al 7 keer.

- 2013: Ongetwijfeld heb je wilde herinneringen aan ‘animals’ van Martin Garrix

- 2014: Ken je Dennis Princewell Stehr? Misschien wel als Mr. Probz. Je ging toen vaak uit je dak op z’n #1-hit ‘waves’.

- 2015: In december van dit jaar trouwde Stromae met Coralie Barbier. Nieuwe muziek nog altijd welkom. Dezer dagen ontwerpt hij elektrische auto’s.

- 2016: Het jaar waarin Laura Tesoro naar Stockholm vertrok voor het Eurovisie Songfestival.

- 2017: Dua Lipa dropt haar eerste album (‘Dua Lipa’) Het was meteen raak en duidelijk: Dua is here to stay.

- 2018: Avicii is niet meer. Nieuws dat inslaat als een bom. Hij zal voor eeuwig in alle Tens-lijsten opduiken.

- 2019: Leve de liefde. Shawn Mendes en Camilla Cabello delen hun liefde voor elkaar met de rest van de wereld.

Het zijn maar een paar namen van artiesten die we sowieso hoog verwachten in de 'Tens 1000'. Maar het is vooral aan jou om te stemmen, via nrj.be en de app van de jongerenzender. Wie stemt maakt kans op een unieke Sonos speaker, exclusief gepimpt door Lars Lagaisse van Kaart Blanche. Zo mis je zeker helemaal niets van de 'Tens 1000'.

Als opwarming en ter inspiratie hoor je elke dag van 9.00 tot 10.00 een uur lang enkel de grootste hits van 1 jaar, dus van 2010 op maandag 31 mei tot 2019 op vrijdag 11 juni. Om dan vanaf 14 juni eindelijk te horen wat de ultieme 1000 hits zijn van de Tens.