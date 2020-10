NRJ lanceert Dilemma Dinsdag

Vanaf 13 oktober kunnen jongeren elke dinsdag met hun grote en minder grote problemen bij NRJ terecht voor Dilemma Dinsdag. Samen met de luisteraars en vooral de Insta-volgers van NRJ gaan onze dj's op zoek naar antwoorden voor de dilemma's waar jongeren van nu mee worstelen.

Soms ernstig, soms ludiek, altijd eerlijk en energiek!

NRJ programma manager Nathalie Delporte: 'Elke dag opnieuw maken wij radio met een jong team van dj’s en met luisteraars die maar al te graag in interactie gaan. Zo horen we wel wat van dilemma’s waar jongeren mee worstelen: verder studeren of een jaar op reis, op kot of hotel mama, een lief op happy single, vliegen of treinen, maar ook sneakers of naaldhakken, veggie of steak? Alle mogelijke problemen kunnen de revue passeren. Elke dinsdagochtend rond 8u leggen we het dilemma van een jongere voor aan onze Instagram-volgers. In de loop van de dag volgen er dan meningen, polls, hits die kunnen helpen en indien nodig laten we ook een expert aan het woord. Voor 19u maken we bekend wat de NRJ-peers ervan denken. En hopelijk kunnen we zo ons steentje bijdragen...'

Wie niet altijd de radio of de app open heeft staan, kan zijn/haar ei kwijt op de Instagram-pagina van NRJ. En uiteraard kan je er zelf ook dilemma-suggesties doen!

Het eerste dilemma komt regelrecht uit de actualiteit én uit je portefeuille en werd ingediend door de 22-jarige Lode uit Lichtaart: 'Sinds mid september woon ik alleen en sta ik ook financieel op eigen benen. Spotify en Netflix had ik al maar nu twijfel ik of ik er Disney+ en Streamz zou bijnemen. Ik kijk graag naar Vlaamse fictiereeksen maar ben ook zot van Marvels superhelden. Voor allebei heb ik geen geld en ik wil ook niet het gedoe om voortdurend te switchen. Wat is jullie advies?'

Dilemma Dinsdag – Disney+ of Streamz – dinsdag 13 oktober bij NRJ Instagram. Wie zelf een dilemma wil indienen kan dat via https://nl.nrj.be/nieuws/zit-jij-met-een-dilemma-laat-het-ons-weten.