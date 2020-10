NRJ hiphop met volgende week Tourist Le MC te gast

Hiphop, R&B en rap first, nog de hele maand oktober bij NRJ. Met op vrijdag 30 oktober de 'Hiphop 100(, de 100 ultieme hiphop- en R&B-artiesten van het moment.

Luisteraars kunnen hun favorieten doorgeven via nrj.be. De komende week ontvangt Emma Salden ‘s avonds van 19.00 tot 22.00 uur weer een grote variatie aan gasten:

Maandag komt Chuki langs. Deze jonge Belgische producer met 1 van de best bekeken YouTube-kanalen ging al samenwerkingen aan met binnen- en buitenlandse artiesten.

Dinsdag verwacht Emma twee gasten: Sepia & Tourist Le MC. Sepia is sinds zijn 1e single 'richting' twee jaar geleden uitkwam, een vaste waarde in het wereldje. Hij was eerder al NRJ Next. En dankzij Tourist Le MC is sinds deze zomer alles gezegend.

Woensdag komt 4T4 langs, als lid van 't hof van Commerce meteen ook één van de grondleggers van de Belgische hiphop.

Donderdag is de avond van Fake Records. Vorig jaar won het jonge Gentse muzieklabel de award ‘Best Label’ op de Red Bull Elektropedia Awards. In hun stal vind je straffe namen, als Brihang, Spreej, UBERDOPE, NTREK en Ikraaan.

Vrijdagavond wordt dan weer een bijzondere 'Female Friday', met een sessie van Dina Ayada. In 2015 stond ze nog op het podium van 'The Voice Kids' maar ze werd vooral ook 2e tijdens de laatste NRJ open mic Hiphop. Amper 16 is deze Vlaamse zangeres/rapper van Marokkaanse afkomst, maar nu al een talent om in de gaten te houden!

'NRJ hiphop', nog de hele maand oktober bij NRJ. Met op vrijdag 30 oktober de 'finale': 'de hiphop 100'. Stemmen kan via nrj.be.