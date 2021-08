NRJ Delivery: da's elke dag 500 euro aan je voordeur!

Michaël Joossens en Larissa Roose, het nieuwe ochtendduo van NRJ, doorkruisen het hele land met NRJ Delivery. Luister naar de radio, check je deurbel én maak elke dag kans op minstens €500.

Michaël en Larissa zijn nog maar een week samen radio aan het maken en ze trekken er al op uit om de NRJ-luisteraar te verrassen. Vanaf maandag 30 augustus maak je vier weken lang elke ochtend kans op een money drop van minstens €500: de NRJ Delivery! Dat maakten ze bekend toen ze samen met Michael Amani voor €500 aan snoep aten. Amani is TikTokker en content creator en timmert ook aan zijn DJ carrière bij het label van Martin Garrix.

Hopelijk heb jij nuttigere plannen met het geld! Iedereen kan een NRJ Delivery 'bestellen'. Schrijf je in via NRJ.be of de app, luister 's ochtends naar de radio om het codewoord te weten te komen en open je deur binnen de 30 seconden als er bij jou wordt aangebeld. Ben je op tijd en ken je het codewoord, dan is de €500 voor jou! Ben je te laat, ken je het codewoord niet? Dan komt er €500 euro bij de levering van de volgende dag en krijgt die luisteraar meer geld! Dat bedrag kan dus aardig oplopen, want in totaal hebben Michaël en Larissa 20 NRJ Deliveries klaar staan.

NRJ programma manager Nathalie Delporte: 'Nu we eindelijk weer wat meer mogen en kunnen, is een extra budget zeer welkom, dachten wij. En dus trekken we naar onze luisteraars in diverse steden. Benieuwd om te ontdekken waar ze echt wonen, wie ze zijn en wat ze van onze nieuwe ochtendshow bij NRJ vinden. Goed luisteren en snel zijn is de boodschap, maar dat zal voor onze energieke luisteraars geen probleem zijn.'

NRJ Delivery start op 30 augustus en loopt t.e.m. vrijdag 24 september. Elke weekdag wordt er, i.s.m. Deliveroo, geleverd bij een luisteraar op een andere plek. In totaal wordt er €10.000 aan huis bezorgd. Inschrijven kan vanaf 23 augustus via NRJ.be en de NRJ app.

'NRJ Get Up', met Michaël en Larissa hoor je elke ochtend van maandag tot vrijdag tussen 6.00 en 10.00 uur.