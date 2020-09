NRJ deelt mondmaskers uit bij de start van het academiejaar

Foto: © NRJ 2020

Vandaag was de eerste stagedag van Josefien Weyns bij NRJ. De #bff van Julie Vermeire, die zelf ook elke vrijdagochtend op de radio te horen is, werd bij aankomst op de werkvloer meteen weg gestuurd... terug naar school!

Ze trok naar de Thomas More hogeschool in Mechelen om daar NRJ-mondmaskers uit te delen aan de studenten, omdat ze uiteraard begaan is met de gezondheid van haar vrienden.

Ondertussen werd ook een fijne wedstrijd gelanceerd, waarbij je deze week kans maakt op een e-scooter van Lifan. Ecologisch en relaxed het academiejaar starten, dat kan in deze tijden zeker tellen!