NRJ brengt DJ's in je tuin, David Guetta in Orange en een DJ-feest van maar liefst 40u!

DJ's die ineens in je tuin staan, voor een dikke party met je vrienden. Je hebt geen tuin? Dan heb je misschien wel zin in een ticket richting een concert van David Guetta in het Romeinse theater van Orange, een prachtige locatie in Frankrijk?

Een zalige zomer waarbij je kan mee dansen op de beste hits, summervibes en DJ-sets. Dat zijn alvast de zekerheden van jongerenzender NRJ.

Wie graag in eigen land blijft maar er toch een vette party van wil maken, maakt kans op een DJ-party @home: jij zorgt voor een tuin vol vrienden, de radiozender zorgt voor de DJ’s, een foodtruck én sfeer. DJ’s Jelle Van Dael, Yves V., F.R.A.N.K., Zoey Hasselbank en NRJ-huisdj Gascar, komen bij de winnaars langs.

Als je hunkert naar een buitenlandse trip, dan wordt ook daarvoor gezorgd: op 15 augustus worden er twee winnaars richting Orange gestuurd, om daar te genieten van een exclusief concert van David Guetta. Het vervoer en verblijf krijg je er ook gratis bij!

Wie kans wil maken op z’n eigen DJ-party of de trip naar Orange, kan zich vanaf 28 juni melden via de website en de app van NRJ.

Summer is Yours in the Mix – 40u DJ Gascar

Om te laten horen dat het menens is met de DJ’s zal DJ Gascar maar liefst 40u aan één stuk de beste hits ineen mixen, van donderdag 1 juli 6u tot en met vrijdag 2 juli om 22.00 uur. Luisteraars kunnen hem moreel ondersteunen en ook hun favoriete hits kiezen die hij in de mix zal gooien. En als hij even een break neemt, staan er andere dj’s klaar om de party van hem over te nemen.

'Summer is Yours Request'

Muziek en DJ's staan deze zomer centraal en om de 'Summer is Yours' helemaal waar te maken, wordt elke dag van 10 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur de playlist weg gegeven aan de luisteraar. 's Avonds van 19 .00 tot 21.00 uur is de 'NRJ SQUAD' aan het woord met hun favoriete hits.

En moet het nog gezegd dat die hits trouwens van de laatste 10 jaar zijn?