NRJ brengt de festivalzomer naar je kot en gaat op zoek naar de soundtrack van '20 in 2020'

Geen festivals deze zomer, niet fijn! Maar bij NRJ gaan ze de programma's én luisteraars toch opladen met festival-energie: NRJ draait dag-op-dag de line-ups van de festivalpodia, bakken friet en worsten, zetten tentjes op… niet op de wei, niet virtueel maar in je tuin of op het grasveldje voor je Scoutslokaal of whatever.

En met '20 in 2020' gaat NRJ op zoek naar de grote issues én de favoriete muziek van zij die geboren zijn in 2000.

Win je eigen festivaldag met NRJ

Vanaf eind juni hoor je op festivaldagen bij NRJ wat je normaal op de Werchterse Wei of in Brussel op Couleur Café zou horen. De setlist en de nummers waarop je uit de bol zou gaan tijdens jouw welverdiende festivalzomer. Music Director Sven Sabbe: 'Het festival-gemis zal enorm zijn en kunnen we ook niet vervangen. Maar we kunnen wel ons festival-stinkende best doen om via NRJ de sfeer én de sound van de zomerpodia op te roepen. Wij gaan op NRJ gewoon draaien wat je normaal zou horen in Werchter, op Tomorrowland, op Pukkelpop, Parookaville...'

Dit zijn alvast de 'de festivaldagen' waarvoor je je nu al kandidaat kan stellen: Tommorowland, Rock Werchter, Parookaville, Pukkelpop, Fire is Gold, Lokerse Feesten, Maanrock en Down the Rabbit Hole.

NRJ programma manager Nathalie Delporte vult aan: 'De muziek hebben we al. Maar wat met de lauwe ravioli op de camping, de lange wachtrijen aan het toilet, de glimlach van een knappe bink of mooi meisje in de avondzon? Stel je via NRJ.be kandidaat op onze festivalzomerpagina en wie weet brengen wij wel een geweldige festival-ervaring naar jouw tuin of buurthuis. Pinten, worsten, tenten,… Met respect voor wat mag en niet mag. Maar vooral met veel goesting en de ambiance van vrienden op een festival..'

'20 in 2020'

De hele maand juni ontvangt Emma Salden jongeren die in 2000 geboren zijn: '20 in 2020'. Wat zijn de grote issues voor wie nu twintig is. Wie zijn ze? Wat doen ze? En vooral: welke muziek staat op de soundtrack van hun 20-jarige bestaan?

Emma ontvangt 20 gasten die met beide voeten in de wereld staan: fashionista’s, klimaatactivisten, TikToksterren maar ook sporters of jongeren die het moeilijk hebben. Stel je kandidaat op de '20 in 2020'-pagina via NRJ.be. Vertel je verhaal en deel met je favoriete muziek… je krijgt carte blanche!

'20 in 20' hoor je van maandag 1 t.e.m. vrijdag 26 juni, telkens vanaf 19.00 uur bij NRJ. Op vrijdag 26 juni brengt NRJ de ultieme '20 in 2020' muzieklijst. Met dé 20 meest aangevraagde platen van zij die geboren zijn in 2020.