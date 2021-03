NRJ bouwt community rond de grote stappen in het leven

Verder studeren, je rijbewijs halen, uit de kast komen, alleen of samen gaan wonen, solliciteren... Het zijn maar een paar van de grote stappen die je zet als jonge mens.

En het is exact dat waar NRJ je tot en met 26 maart bij helpt. De dj's zelf nemen het voortouw. Of ze ook het goede voorbeeld geven, zal nog moeten blijken…

Michaël Joossens probeert voor eens en voor altijd van die L op de achterruit van zijn wagen te geraken. Nasrien Cnops is zwanger en neemt er en passant ook nog een verbouwing bij. En Emma Salden verlaat hotel mama en gaat samenwonen met haar vriend.

Nasrien: 'Nu ik zwanger ben vind ik dat het hoog tijd wordt dat m’n collega’s ook eindelijk werk maken van die big steps. Ik toon alvast hoe het moet (al is zo’n zwangerschapsbroek ook niet alles).'

Michaël: 'Als je na 10 jaar nog altijd geen rijbewijs hebt, begint het pas echt gênant te worden. Ondertussen ligt de datum voor mijn examen vast, dus er is no way back…'

Emma: 'Ik heb alvast de eerste battle gewonnen van m’n lief: Ik kreeg het laatste woord bij de keuze van ons nieuw bed!'

Ze krijgen tips van luisteraars, collega’s én experts en laten hun stappen zien in korte vlogs op de socials van de hitzender.

Van 15 tot en met 26 maart komt er elke dag van 18.00 tot 19.00 uur één thema uitgebreid aan bod. In dat uur komen alle do's and don'ts van luisteraars voorbij en zit er een expert in de studio om alle vragen te beantwoorden. En uiteraard zorgt NRJ zelf ook voor de ideale soundtrack tijdens als die #BIGSTEPS.

Op NRJ.be en in de app groeit er zo een platform over de grote uitdagingen in het leven, dat nog lang zal kunnen inspireren. En wat is jouw BIG STEP?

BIG STEPS, Grown up life for dummies. Alle info op NRJ.be en in de app. En vooral: al jouw do’s en don’ts zijn welkom!