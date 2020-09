Nostalgie sluit succesvolle 90s Top 990 af met een live 'QuizPaleis'

Foto: © Nostalgie 2020

Helemaal in de traditie van de succesvolle muziekacties bij Nostalgie, waren de fans de afgelopen dagen massaal op post om mee te spelen, te luisteren en de verhalen uit de 90s te herbeleven tijdens de '90s Top 990'.

Nostalgie sluit vrijdag de 90s-week af met een primeur: 'Het Nostalgie QuizPaleis'. Quizmaster Leen Demaré speelt met honderden 90s-fans live om 20.00 uur een online huiskamerquiz. The 90s are calling you!

Worden het Spice Girls of Backstreet Boys? Of toch maar Oasis, Nirvana, Faithless, R.E.M? Of misschien Gorki, 2 Unlimited, of Soulsister. Vrijdag om 18.00 uur hoor je bij Bjorn Verhoeven welke muziekhelden uit de 90s op één staan in de '90s Top 990'.

Intussen warmen Leen Demaré en haar sidekick Domi Crommen zich op om er samen met een paar honderd 90s-fans het eerste 'Nostalgie QuizPaleis' te spelen. Leen Demaré: 'Na de Swingpaleizen is het nu tijd voor mijn eerste 'QuizPaleis'. Best spannend om zo’n online huiskamerquiz in goede banen te leiden. Maar het ziet er allemaal geweldig uit. De techniek staat klaar en dat is een huzarenstukje want alle kandidaten zijn via hun smartphone verbonden met de studio. De vragen zijn leuk , gevarieerd en ik kijk er echt naar uit om onze Nostalgie fans met een hoge dosis feeldgood uit de jaren 90 een geweldige ervaring te bezorgen.'

Herbert en Astrid delen morgen in de vroegste ochtendshow van Vlaanderen de laatste wildcards uit. En dan zijn alle virtuele zitjes bezet. Zendermanager Tina Van den Meersschaut: 'Ons 'QuizPaleis' was in geen tijd volgeboekt. En de hele week reageerden onze luisteraars massaal met verhalen over Tamagotchi’s en Flippo’s, de legendarische films en TV-programma’s uit de jaren 90. Het is duidelijk dat dit decennium echt leeft bij onze luisteraars en dat zij onze multimedia aanpak erg appreciëren. Net daarom is het ook zo leuk dat we alweer een mooie en innovatieve stap kunnen zetten met dit QuizPaleis. Met Leen en Domi maar ook met onze andere DJ’s en nog enkele verrassingen…'

Vrijdagavond rond 21.30 uur weten we wie het eerste 'Nostalgie QuizPaleis' gewonnen heeft en met welke prijs de winnaar aan de haal gaat. Wil je vanuit je bubbel of je luie zetel kijken of meespelen voor de fun? Je kan het hele 'QuizPaleis' volgen via nostalgie.be of de app.