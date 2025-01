Nostalgie Plus pakt in februari uit met nieuwe namen en nóg meer programma's

Een nieuwe maand, een nieuw geluid bij Nostalgie Plus, het kleine zusje van Play Nostalgie. Vanaf februari zijn er nieuwe stemmen te horen, met een dagelijks programma op de middag voor radio-icoon Michel Follet.

Daarnaast maken Margriet en Celien Hermans hun debuut met een eigen programma. De programmatie op Nostalgie Plus breidt ook gevoelig uit: op weekavonden kunnen luisteraars hun verhalen van de dag vertellen en een verzoekplaat aanvragen. Tussen 21u00 en 22u00 hoor je actuapodcasts in samenwerking met het Nieuwsblad op Nostalgie Plus.



Dat Margriet Hermans verhalen kan vertellen als geen ander, dat weten we al lang (denk maar aan legendarische tv-programma’s als “Zeg Eens Euh…” of “De Drie Wijzen”). Maar dochter Celien moet niet voor haar onderdoen. Beiden zijn ze meester-vertellers die de ene anekdote na de andere uit hun mouw schudden, voortaan halen ze elke week nostalgische herinneringen op bij Nostalgie Plus. Dat doen ze op zondagochtend (9u00 – 10u00): in De Wereld Van Margriet & Celien krijg je de beste verhalen gekoppeld aan muziek.



Die verhalen hoor je ook elke ochtend een voor een in The Good Morning Show bij Johan Henneman om 9u50.



Margriet & Celien Hermans: “Mama en ik, wij zijn twee handen op één buik. We doen veel samen, vorig jaar zijn we zelfs samen met een theatertournee gestart. Daarin vertelden we anekdotes over vroeger, vaak over onze moeder-dochterrelatie. Dat vonden we zo leuk dat we daar nu ook graag een radioprogramma mee vullen. De ene hoeft maar een halve zin te zeggen en de andere maakt die af. We zijn heel blij dat we al die verhalen van vroeger nu met de luisteraars van Nostalgie Plus kunnen delen.”



Vanaf maandag 3 februari is ook Michel Follet dagelijks te horen op Nostalgie Plus, na Bert Geenen een nieuwe radiolegende die zijn intrede maakt bij de radiozender die mikt op 50-plussers. Follet presenteert een nieuw middagprogramma: van 12u00 tot 13u00 hoor je 100% Follet. Op woensdag doet hij er nog een uurtje bij: van 12u00 tot 14u00, dan krijg je dus 200% Follet.



Nog overdag hoor je voortaan ook Domi Crommen op Nostalgie Plus. Van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 houdt hij de luisteraars gezelschap en laat hij zijn liefde voor vinyl de vrije loop. Op vrijdagmiddag maakt hij er een speciale editie van, met Villa Vinyl: dan draait Domi op verzoek de beste vinylplaten, live vanuit zijn platenkast.



En dat is niet alles: Nostalgie Plus wil nog meer inzetten op de beste muziek uit de golden years van de luisteraars en lanceert een nieuw programma Jouw verhaal tussen 19u00 en 21u00 ’s avonds. Nieuw gezicht Ann Grutman (eerder te horen bij Radio2, 4FM en Joe) pikt er elke avond de leukste verzoekjes uit en hoort bij de luisteraar welk mooi of ontroerend verhaal erachter schuilgaat. Op die manier wil Nostalgie Plus de luisteraar in de avonduren verrassende muzikale cadeautjes geven, met focus op het beste van de jaren ’60, ’70 en ’80. ​



Later op de avond focust Nostalgie Plus voortaan ook van maandag tot en met donderdag een uur op de actualiteit, in samenwerking met het podcastteam van het Nieuwsblad. Dat kan gaan van de razend populaire podcast De Stemmen Van Assisen over Het Punt Van Van Impe tot De Insider, De Sjotcast of Café Koers.



Programmadirecteur Robin Vissenaekens: "Met Nostalgie Plus zetten we volop in om iets unieks te brengen in het Vlaamse radiolandschap. De nominatie bij De Kastaars voor 100% Geenen van Bert Geenen bevestigt dat onze aanpak wordt gewaardeerd. Het is een prachtige erkenning dat we met live radio en onze focus op verbinding met de luisteraar op het juiste spoor zitten. Margriet, Celien, Michel, Bert, Johan, Dominique, Astrid, Serge, Ann, Tony, we hebben voor en achter de schermen geweldig talent aan radiomakers, die met liefde en passie herinneringen boven halen”



De Wereld Van Margriet en Celien, elke ochtend om 9u50 in The Good Morning Show en elke zondag tussen 9u00 en 10u00



100% Follet, van maandag tot vrijdag tussen 12u00 en 13u00



200% Follet, woensdag tussen 12u00 en 14u00



100% Geenen, woensdag tussen 14u00 en 16u00



Villa Vinyl met Domi Crommen, vrijdag tussen 13u00 en 16u00



Jouw Verhaal met Ann Grutman, van maandag tot donderdag van 19u00 tot 21u00



Nieuwsblad Podcast, van maandag tot donderdag vanaf 21u00