Nostalgie Plus neemt je mee op muzikale roadtrip met de 4x100

Vier weken, vier genres, vier toplijsten. De hele maand september staat bij Nostalgie Plus in het teken van de 4x100.

Vier keer een hitlijst met alleen maar de beste nummers uit de 60’s, 70’s en 80’s: eerst de Belgische Top 100, gevolgd door de Classic Rock Top 100, de Franstalige Top 100 en om af te sluiten de Soul & Disco Top 100.

De dj’s van Nostalgie Plus staan weer in de startblokken voor een nieuw radioseizoen boordevol goeie muziek en fijne acties. De eerste actie komt er al meteen aan, met vier weken lang elke vrijdag een top 100 rond een bepaald genre. Dat gaat van Belgische muziek over rock en Franstalige nummers tot Soul & Disco. Stemmen op de eerste lijst, de Belgische Top 100, kan vanaf 6 september. Het resultaat hoor je dan vanaf vrijdag 13 september.

Dj Johan Henneman: 'Afgelopen zomer namen we onze luisteraars in 'De Zomer Van…' elke dag mee naar een welbepaald jaar. Vanaf september schakelen we een versnelling hoger met de 4x100. Elke week focussen we op een genre dat de luisteraar van Nostalgie Plus nauw aan het hart ligt. Met op vrijdag telkens een geweldige top 100'.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Naast de muzikale maand die we brengen met de 4x100 is het programmaschema van Nostalgie Plus mooi aangevuld met nieuwe jonge radiotalenten en onze ervaren makers. Het is fijn om te zien hoe actief onze luisteraars meewerken aan de programma’s: met hun verhalen, suggesties, verzoekjes. ’t Is duidelijk dat we steeds meer mensen bereiken met het unieke format van Nostalgie Plus.'

De Belgische Top 100: vrijdag 13 september, 9.30 – 16.00 uur

Classic Rock Top 100: vrijdag 20 september, 9.30 – 16.00 ​uur

De Franstalige Top 100: vrijdag 27 september, 9.30 – 16.00 ​uur

Soul & Disco Top 100: vrijdag 4 oktober, 9.30 – 16.00 ​uur