Nostalgie Plus gaat de zomer in met drie nieuwe gezichten

Vanaf maandag 1 juli neemt Nostalgie Plus de luisteraars mee op een trip vol heimwee naar de mooie zomers uit de 60's, 70's en 80's. Tussen ochtend- en avondspits is er 'De Zomer van...', waarin elke dag een ander jaar centraal staat met muziek en weetjes uit dat jaar.

De luisteraars ontdekken ook een aantal nieuwe en verrassende stemmen, met Sander Vandenhende, Loïc Thaler en Bart De Jonge.

Nostalgie Plus is trots om enkele versterkingen te kunnen aankondigen, jonge radiowolven die vol passie kiezen voor muziek uit de 60’s, 70’s en 80’s. En waarmee Nostalgie Plus gezwind de zomer inzet.

Sander Vandenhende (26) begon zijn radiocarrière in 2019 bij Studio Brussel. Hij presenteerde er onder meer een late night show met Gloria Monserez, 'De Tijdloze' op zondag, het spitsblok met Eva De Roo en De Warmste Week 2021 in Mechelen. Bij Nostalgie Plus zal Sander de luisteraars in de ochtend verwelkomen bij 'Start Me Up'.

Sander Vandenhende: 'Als het jeukt moet je krabben en als het kriebelt om radio te maken moet je gewoon weer in het warme muziekbad springen en laat het muziekbad van Nostalgie Plus nu net gevuld zijn met de beste classics. Ik heb al zin in een muzikale zomer!'

Loïc Thaler (30) is radiopresentator en voice-over. Hij presenteerde vier jaar bij Qmusic en ook bij Bruzz, maar koos er dan voor om zich meer op stemmenwerk te richten. Nu keert hij terug naar zijn oude liefde bij Nostalgie Plus, de radiozender die perfect aansluit bij zijn eigen muzieksmaak. Hij neemt deze zomer de luisteraars van Nostalgie Plus mee op een trip down memory lane in 'De Zomer van...' en 'Weekend Vibes'.

Loïc Thaler: 'Beginnen bij Nostalgie Plus voelt een beetje als thuiskomen. Ik ben zelf een trouwe Nostalgie Plus luisteraar, dus gevraagd worden om te presenteren was a dream come true. Ik heb zeer veel goesting om de beste muziek uit de 60's, 70's en 80's nog meer te laten stralen op de radio!'

Bart De Jonge (46) kan je kennen als de stem van reclamespots op radio en televisie, maar ook van documentaires, reportages, bedrijfsfilms,… In een ver verleden was hij dj bij Radio Contact en Topradio, in een minder ver verleden werkte hij al voor Nostalgie (nu Play Nostalgie) als producer en nieuwslezer. Daarnaast is Bart ook stadionspeaker bij AA Gent en werkt hij voor DAZN (Eleven Sports). Bij Nostalgie Plus hoor je Bart binnenkort in 'De Zomer van…'

Bart De Jonge: 'Gezien mijn verleden bij (Play) Nostalgie doet het enorm veel deugd om opnieuw deel uit te maken van deze gezellige bende. Ik kijk dan ook met heel veel goesting uit naar de zomer van Nostalgie Plus.'

Nostalgie Plus zet in op muziek uit iets langer vervlogen tijden, maar is blij om daarbij jong en oud te kunnen verenigen.

Station Manager Jo Nachtergaele: 'In de reacties die we binnenkrijgen op de redactie van Nostalgie Plus, viel het ons op dat er best veel jonge muziekliefhebbers heel erg bezig zijn met de muziek uit de 60’s, 70’s en 80’s… We zijn dan ook bijzonder blij om ons team te kunnen versterken met een paar jonge radiowolven die echt fan zijn van Nostalgie Plus.'

Nostalgie Plus zet de zomer dus in met nieuwe stemmen, maar ook met een nieuw programma, naast het vertrouwde aanbod. Tussen 10.00 en 16.00 uur (tussen ochtend- en avondspits) is er 'De Zomer van…'. Elke dag wordt een bepaald jaar in de kijker gezet, zowel op vlak van muziek, dingen die in de wereld gebeurd zijn als grote sportmomenten.

Het laatste uur van 'De Zomer van...' krijgen de luisteraars nog 'The Best of...', met een selectie van de fijnste platen uit het jaar dat die dag centraal staat.