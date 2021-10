Nostalgie lanceert de '80s Top 880 'met 80s-icoon Bonnie Tyler

Wat zijn de 880 allerbeste 80s-classics? Jij bepaalt het mee, want Nostalgie heeft de stembussen voor de '80s Top 880' net officieel geopend. Stemmen voor jouw acht favorieten kan nog tot donderdag 14 oktober via nostalgie.be of de gratis app.

De komende 3 weken is Nostalgie dé plek om de jaren ’80 in volle glorie te herbeleven. Want naast de toplijst pakt Nostalgie ook uit met de '80s Droomfabriek'. Daarin draait alles rond de vraag: 'wie of wat uit de 80s wil jij nog eens herbeleven?'

'Vorige maand pakten we al uit met de 90s-variant van de droomfabriek. Toen droomde een luisteraar ervan om Genesis nog eens live aan het werk te zien. Wij regelden een ticket en trip naar hun concert in Londen. We brachten de kaskraker Titanic ook terug op het groot scherm en een andere luisteraar zag de droom om eens een uurtje met Leen Demaré - zijn favoriete radiopresentatrice uit de 90s - te presenteren in vervulling gaan. Ons dreamteam staat al klaar om in alle dromen uit de jaren ’80 te duiken. We zijn benieuwd welke uitdagingen ons deze keer allemaal zullen bereiken via nostalgie.be', zegt Kevin De Geest, creative director bij Nostalgie.

Dinsdag 5 oktober mag Nostalgie ook al een echt 80s-icoon verwelkomen. Bonnie Tyler – ja, die van Total Eclipse of The Heart - is dan te gast bij Marcia Bwarody (10u- 13u). Marcia duikt samen met Bonnie in de 80s, haar carrière én toekomstplannen. De zangeres heeft ook al een verrassing voor de '80s Droomfabriek' beloofd.

De '80s Top 880' hoor je vanaf vrijdag 15 oktober tot vrijdag 22 oktober bij Nostalgie. Leen Demaré is dan elke avond ook op post met een 80s-aftershow. Ze ontvangt er onder andere lokale topartiesten, die geboren zijn in dit unieke decennium.