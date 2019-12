Nostalgie-DJ maakt podcast over vergeten vrouwen

Naar aanleiding van nationale vrouwendag op 11 november lanceert Nostalgie-DJ Shalini Van den Langenbergh de eerste aflevering van haar podcast 'Vergeten Vrouwen'. Daarin komen vrouwen aan bod die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald of door het grote publiek zijn vergeten.

Naast Van den Langenbergh lenen ook andere Nostalgie-DJ’s hun stem aan het project.

Shalini Van den Langenbergh (28) combineert haar job als DJ bij Nostalgie met een opleiding tot leerkracht geschiedenis. Die twee passies brengt ze samen in haar podcastreeks 'Vergeten Vrouwen'. In de podcast gaat ze dieper in op het leven en werk van enkele vrouwen die een bepalende rol hebben gespeeld in de geschiedenis, maar daar niet de naamsbekendheid aan hebben ontleend.

'Tijdens mijn leerkrachtenopleiding viel al snel op dat er maar weinig vrouwen aan bod komen in de lessen geschiedenis', zegt Van den Langenbergh. 'Dat is jammer, en een gemis. Met deze podcast tracht ik daar iets aan te veranderen. Het is niet de bedoeling om belerend over te komen; ik wil in de eerste plaats boeiende verhalen vertellen. Daarnaast hoop ik leerkrachten te inspireren en mensen aan het praten te krijgen over de prestaties van vrouwen door de eeuwen heen.'

De eerste aflevering van 'Vergeten Vrouwen' verschijnt – niet toevallig – op nationale vrouwendag, en draait om de zeventiende-eeuwse schilderes Michaelina Wautier. Deze 'leading lady' van de barok kwam vorig jaar opnieuw onder de aandacht dankzij kunsthistorica Katlijne Van der Stichelen. 'Zij herontdekte Michaelina en spendeerde 25 jaar aan het herwaarderen van dit vergeten talent. Ik was zo onder de indruk van Michaelina’s levensverhaal dat het mij inspireerde om dit project op poten te zetten.'

Voor het stemmenwerk riep Van den Langenbergh de hulp in van Nostalgie-DJ's. Astrid Philips, Johan Henneman, Herbert Bruynseels en Kenneth Servaes. 'Zij zagen het meteen zitten om mee te werken', zegt Van den Langenbergh. 'Het voelt fijn om steun te krijgen van de collega’s. Het leek net teambuilding. Bovendien is het een leuk extraatje voor de Nostalgieluisteraars die geïnteresseerd zijn in de podcast.'

'Vergeten vrouwen' wordt gelanceerd op 11 november en is te vinden via de bekende luisterplatformen.

