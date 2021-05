Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort verplaatst naar 2022

Radiozender Nostalgie heeft aangekondigd dat de geplande editie van het Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort dit jaar niet zal doorgaan en wordt verplaatst naar 2022.

De organisatie heeft de voorbije week alle mogelijkheden gewikt en gewogen. De eerste prioriteit is om een zo veilig en aangenaam mogelijk festival te organiseren voor de festivalgangers. Door de aanhoudende crisis zijn er te veel factoren die een zorgeloos festivalweekend in gedrang brengen. Daarom is besloten om deze editie integraal naar 2022 te verplaatsen om dan onder de beste omstandigheden twee dagen vol muziek en sfeer aan te kunnen bieden. Dit met de grootste nationale én internationale acts, de bekende succesformule van het Nostalgie Beach Festival.

Burgemeester, Geert Vanden Broucke: 'We waren laaiend enthousiast toen Nostalgie Nieuwpoort koos als hun nieuwe thuisbasis voor hun succesvol tweedaags festival. Dit grote internationale muziekfeest in huidige omstandigheden op de geplande data organiseren is helaas niet mogelijk. Maar we geloven erin dat we vanaf 2022 dubbel zo sterk uit de hoek zullen komen met Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort. We verwachten alle muziekliefhebbers in onze badstad op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2022.'

Schepen voor Toerisme, Ann Gheeraert: 'Het festival kan deze zomer jammer genoeg niet plaatsvinden maar toch trekt Nostalgie volop de kaart van Nieuwpoort tijdens de zomervakantie. We worden niet alleen gaststad van hun Nostalgie Beach Radio 3 weken op onze Zeedijk, daarnaast is er vanaf juni ook de Nostalgie Walk On Sunshine Instagram-route langsheen originele selfiespots gelinkt aan dé grootste Nostalgie classics.'

Had je al een ticket(s) gekocht?

Markeer dan zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2022 in je agenda, je tickets blijven geldig!

Heb je nog geen ticket(s) maar wil je er graag bij zijn in 2022? De ticketverkoop start terug op 1 december 2021. Vanaf dan wordt ook de line-up bekend gemaakt.