Nog meer onrust op 'Temptation Island' met nieuwe verleiders in aantocht

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Vrijdag arriveren twee nieuwe verleiders op 'Temptation Island'. Het gaat om de 22-jarige Angelique uit Edegem en Nick (23) uit Noorden (Nederland). De onrust neemt dus nog meer toe.



Angelique (22) - Edegem

'Geen enkele man is te vertrouwen'

Angelique is niet op haar mondje gevallen. Ze wint makkelijk het vertrouwen van mannen. Ze houdt van kleine, subtiele aanrakingen en dat is volgens haar de manier om de mannen voor zich te winnen. Angelique werkt full time als danseres en is ook nog schoonheidspecialiste in opleiding. In haar laatste relatie heeft Angelique’s ex haar verschillende keren bedrogen. Met haar deelname aan 'Temptation Island' wil ze dan ook aantonen dat geen enkele man te vertrouwen is.

Nick (23) – Noorden (NL)

''Temptation' heeft nood aan iets nieuws, iets als mezelf.'

Nick weet met zijn Amsterdams accentje en zijn knappe voorkomen de dames wel in te palmen. Hij heeft altijd wel zijn woordje klaar en houdt wel van een beetje stoken. Zo zal hij dan ook geen kans onbenut laten om de mannen van de koppels op de kast te jagen. Hij werkt in het reclamebedrijf van zijn vader.

'Temptation Island', elke vrijdag om 20.35 uur bij VIJF.