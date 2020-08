Nog geen groen licht voor 'Vlaamse Netflix'

Momenteel is er nog geen zicht op de startdatum van de zogeheten 'Vlaamse Netflix'. Dat vertelde directeur Dirk Lodewyckx vanmiddag op een persbriefing bij DPG Media.

DPG Media, het bedrijf boven VTM, wil in een joint-venture met Telenet een Vlaams betalend on demand platform oprichten. DPG heeft altijd gezegd dat het daar nog dit jaar wil mee beginnen.

Wie had gehoopt om vandaag de startdatum te weten te komen, is er echter aan voor de moeite. Het hele dossier wordt momenteel nog steeds behandeld door de Europese Commissie en zolang er geen besluit wordt geformuleerd door deze instantie mag er niet over worden gecommuniceerd.

DPG Media zegt wel al volop voorbereidende stappen te hebben gezet, maar kan nog geen uitspraken doen over een startdatum. Het bedrijf maakt zich wel sterk dat het snel kan opstarten als de (positieve) beslissing valt. Het is momenteel nog altijd de bedoeling om in 2020 met het betalende streamingplatform te beginnen.