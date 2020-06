Nog een nieuwe kandidaat voor 'De Slimste Mens ter Wereld' bekend

Foto: Canvas - © VRT 2020

Je zou het in deze tijden bijna vergeten, maar ook dit najaar zal er een editie zijn van 'De Slimste Mens ter Wereld' op VIER. En naar goede traditie raken ook nu weer druppelsgewijs namen van deelnemers bekend.

Eerder kon je hier al lezen dat Marie Verhulst, van Samson én van Gert, en viroloog Marc Van Ranst zullen meedoen aan de nieuwe reeks van 'De Slimste Mens ter Wereld'. En vandaag heeft presentator Erik Van Looy via de kranten een nieuwe naam gelost voor zijn populaire quiz.

Actrice Ella Leyers zal de eer van haar bekende familie verdedigen. Want de dochter van muzikant en presentator Jan Leyers is niet de eerste van de familie die deelneemt. Vader Jan deed mee in 2005 en schopte het tot in de finaleweek. Zijn dochter Olga deed het nog beter met een derde plaats. Gilles Van Bouwel werd toen 'De Slimste Mens ter Wereld'.

Ella Leyers doet nu dus mee aan de quiz als derde telg van de Leyers-familie. Zij is vooral bekend als actrice. Zo kon je haar onder meer al aan het werk zien in 'Tegen de Sterren Op', 'Professor T' én 'F.C. De Kampioenen'. Daarnaast is Leyers ook sidekick in het Canvas-programma 'De Ideale Wereld'.

Het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' is in principe vanaf oktober weer te zien op VIER.

Bron: Het Nieuwsblad