Nieuwe videoreeks 'Doe ik het goed?' met MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael

Foto: MNM - © VRT 2020

Tijdens de week van de Lentekriebels lanceert MNM, in samenwerking met Sensoa, een nieuwe videoreeks met MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael.

In de videoreeks 'Doe ik het goed?' gaat Lotte aan de slag met thema's die jongeren vandaag de dag bezighouden. Aan de hand van vragen van jongeren gaat Lotte dieper in op vijf verschillende thema's. Ze biedt tips & tricks, test dingen uit en laat een jongerenpanel aan het woord.

'Jongeren blijven met vragen zitten over hun lichaam, relaties en seksualiteit. Ik haal er heel veel energie en voldoening uit om jongeren te helpen met hun onzekerheden binnen deze thema's. Ik merk dat ik hen goed kan bereiken via radio en andere kanalen, maar wat blijft er vooral hangen bij jongeren: interessante video's. En als die ook nog eens over relaties en seks gaan: helemaal top! Ik hoop met de videoreeks nog meer jongeren te kunnen bereiken om zo op een veilige, comfortabele manier hun relaties en seksualiteit te ontdekken', aldus MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael.

'Met de Week van de Lentekriebels zetten we scholen aan om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Maar minstens even belangrijk is dat jongeren ook via andere kanalen informatie over seks krijgen. Daarom verwelkomen we en werken we graag mee aan de nieuwe reeks van MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael', vertelt Boris Cruyssaert van Sensoa.

Maandag 9 maart: Lichaam en onzekerheden

De eerste aflevering van 'Doe ik het goed?' gaat over hoe je lichaam eruit ziet en waarom we ons soms onzeker kunnen voelen. In het panel bespreken de jongeren wat hun onzekerheden zijn en hoe ze er mee omgaan. Lotte geeft tips and tricks hoe je je zelfvertrouwen een boost kan geven en een positiever lichaamsbeeld te krijgen.

Dinsdag 10 maart: Liefde en relaties

In de tweede aflevering van 'Doe ik het goed?' gaat Lotte op zoek naar antwoorden over liefde en relaties. Waar ontmoet je andere singles? Hoe pak je het aan als je iemand leuk vindt? In de doe-opdracht krijgen we tot slot te zien hoe je een perfecte kus geeft.

Woensdag 11 maart: Orgasmes

In deze aflevering gaat Lotte op zoek naar antwoorden over orgasmes. Het jongerenpanel geeft hun mening over masturberen en bespreekt of een orgasme nu echt een must is. Lotte geeft tips om een orgasme te bereiken.

Donderdag 12 maart: Seks in de praktijk

In de vierde aflevering komen we meer te weten over seks in de praktijk. Hoe voelde jouw eerste keer en is het oké om op je twintigste nog maagd te zijn? In de doe-opdracht wordt uitgelegd hoe je een condoom gebruikt en bespreekt Lotte wat de symptomen van soa's zijn en hoe je deze kan overdragen.

Vrijdag 13 maart: Seksperimenteren

De laatste aflevering van 'Doe ik het goed' gaat over experimenteren met seks. Hoe kan je je seksleven spannender maken? En hebben de jongeren in het panel al eens geëxperimenteerd met standjes? Tot slot geeft Lotte tips and tricks over Sexting en hoe je dit best aanpakt.

'Doe ik het goed?' vanaf maandag 9 maart op MNM.be en het YouTube-kanaal van MNM.